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दिल्ली-उत्तर प्रदेश में मानसून में क्यों हो रही देरी? यहां जानें- 3 बड़ी वजहें

Delhi Monsoon Delay: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून के आने में देरी हो सकती है. आइए इसके पीछे की 3 बड़ी वजहों को जानते हैं. इस साल पूरे देश में मानसून के देरी से पहुंचने की संभावना है.

By: Sohail Rahman | Published: June 23, 2026 2:12:39 PM IST

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून में क्यों हो रही देरी?
दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून में क्यों हो रही देरी?


Delhi Monsoon Delay: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून के आने में देरी हो सकती है. उन्होंने इसकी वजह उस सिस्टम की धीमी गति को बताया है जो अभी देश के कुछ हिस्सों जैसे मुंबई तक नहीं पहुंचा है. मानसून की देरी को लेकर मौसम विशेषज्ञों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में हुई बारिश और गरड-चमक के साथ बारिश, जिसके आने वाले दिनों में और होने की उम्मीद है. ये मानसून का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नतीजा है.

आमतौर पर राजधानी दिल्ली में बारिश 27 जून के आसपास शुरू हो जाती है. लेकिन इस साल इसके जुलाई में आने की संभावना है. राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी क्यों हो रही है. आइए इसके पीछे की 5 बड़ी वजहों को जानते हैं.

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क्या है 3 बड़ी वजहें?

स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा कि मानसून को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक मौसम प्रणाली का बनना जरूरी है, जो अरब सागर से मानसून को खींच सके. इस साल यह ‘पुश एंड पुल’ (धकेलने और खींचने वाला) सिस्टम लगभग नदारद है, जिसका मतलब है कि मानसून को शुरू करने वाला कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि मानसून अभी मध्य भारत तक भी नहीं पहुंचा है. IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अभी मुंबई में भी मानसून के आने में देरी हो रही है. हालांकि यह दक्षिण और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह 23 जून के आसपास महाराष्ट्र और राजस्थान व गुजरात जैसे अन्य राज्यों में आगे बढ़ेगा.

इस साल दिल्ली में मानसून के आने में काफी ज्यादा देरी हो सकती है, मानसून को मध्य भारत से उत्तर भारत कर पहुंचने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं. यह देरी पूरे भारत में मानसून की कमी के बीच हो रही है, क्योंकि जानकारों ने भी इस साल कमजोर मानसून का अनुमान लगाया था.

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Tags: delhi weather
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