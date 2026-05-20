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गर्मी से तप रहे दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्य: अचानक क्यों बढ़ने लगा तापमान, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

India el nino heatwave: दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से हाहाकार, जानें आखिर क्यों अचानक भट्टी की तरह तपने लगे हैं ये राज्य और क्या है अल नीनो.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 20, 2026 4:41:44 PM IST

दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से हाहाकार
दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से हाहाकार


Highest temperature in India: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्से इस समय भीषण और जानलेवा गर्मी (Heatwave) की चपेट में हैं. तापमान आम दिनों के मुकाबले बहुत ऊपर चला गया है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में इस तपिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में रात की भयंकर गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और ‘ऑरेंज अलर्ट’ (delhi temperature)

दिल्ली में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच घूम रहा है, और कुछ इलाकों में यह 46 डिग्री तक पहुंच सकता है. इस महीने का पहला आधिकारिक ‘हीटवेव डे’ मंगलवार को दर्ज किया गया, जब सूखी हवाओं और तीखी धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया. रात में भी राहत नहीं है दिन तो तप ही रहा है, न्यूनतम तापमान (लगभग 28.3°C से 28.5°C) सामान्य से ऊपर रहने के कारण रातें भी बेहद बेचैन करने वाली हो गई हैं.

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इस भीषण गर्मी ने दिल्ली की हवा को भी खराब कर दिया. मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़कर 336 (‘खराब’ श्रेणी) पर पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन को GRAP का पहला चरण लागू करना पड़ा. हालांकि, बुधवार सुबह इसमें थोड़ा सुधार हुआ और यह 177 (‘मध्यम’ श्रेणी) पर आ गया.

यूपी का बांदा बना ‘भट्टी’

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तो हालात बेहद डरावने हैं, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया. दोपहर के वक्त यहां का नजारा किसी भट्टी जैसा होता है, सड़कें तक नरम होने लगी हैं और लोहे की चीजों को छूना नामुमकिन हो गया है. बांदा इस महीने पूरे एशिया के सबसे गर्म स्थानों में शुमार रहा है. इसके अलावा प्रयागराज में पारा 45.8°C पहुंच गया, जो बांदा, झांसी और आगरा के बाद यूपी का चौथा सबसे गर्म शहर रहा.

बांदा में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस भीषण गर्मी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का न होने से इस महीने की शुरुआत में जो थोड़ी-बहुत बारिश या ठंडी हवाएं चलती हैं, वे दक्षिणी यूपी तक पहुंच ही नहीं पाईं. यहां की सख्त और पथरीली जमीन धूप को बहुत तेजी से सोखती है और बहुत धीरे-धीरे ठंडी होती है. राजस्थान के थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाओं (लू) ने आग में घी का काम किया है.

कश्मीर के बागों पर भी पड़ा असर

गर्मी का यह सितम सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में स्थित जखानी पार्क (जो पर्यटकों का एक मुख्य पड़ाव है) में हाइब्रिड मौसमी फूल अपनी तय मियाद से हफ्तों पहले ही सूखकर बर्बाद हो गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जो फूल मई के आखिर तक टिकते थे, वे समय से पहले ही कुम्हला गए. अब पौधों को बचाने के लिए शाम के वक्त पानी दिया जा रहा है ताकि मिट्टी ठंडी रहे.

आखिर क्यों इतनी भयानक होती जा रही है गर्मी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल और मई में तेज धूप और कम दबाव के क्षेत्र (Low-Pressure) के कारण गर्मी पड़ना तो सामान्य है, लेकिन इस बार की गर्मी को ‘अल नीनो’ (El Niño) ने और ज्यादा खतरनाक बना दिया है.

क्या है अल नीनो?

यह प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के गर्म होने की एक प्रक्रिया है. इसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम चक्र बिगड़ जाता है. भारत में इसके कारण मानसून कमजोर पड़ता है, सूखे जैसे हालात बनते हैं और गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है. मौसम विभाग ने भी 2026 में अल नीनो के हावी होने की आशंका जताई है.

खुद को कैसे बचाएं?

IMD ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के वक्त बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और इन बातों का खास ख्याल रखें:

  • लगातार पानी पीते रहें और शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखें.
  • दोपहर की सीधी धूप से बचें, ढीले और सूती (कॉटन) कपड़े पहनें.
  • तरबूज, खरबूजा और खीरे जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करें.
  • बासी खाने से दूर रहें, क्योंकि गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है.
  • बच्चों, बुजुर्गों, पालतू जानवरों और बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों का विशेष ध्यान रखें.

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