शॉर्ट्स पहनने पर लगी पाबंदी तो भड़क उठे छात्र, सेंट स्टीफंंस कॉलेज के एक सर्कुलर से मचा हड़कंप

Delhi University Circular: दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज के एक सर्कुलर में कैंपस के कुछ हिस्सों में छात्रों के शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगाने के बाद मंगलवार को जबरदस्त विरोध देखने को मिला. नए एकेडमिक सेशन के पहले ही दिन कई छात्रों ने इस आदेश को नहीं माना. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों ने इस आदेश को मोरल पुलिसिंग और कपड़े चुनने की आजादी में दखल बताया.

कुछ छात्रों और फैकल्टी सदस्यों का कहना था कि कॉलेज पहले से ही कई सालों से शॉर्ट्स पहनने को हतोत्साहित कर रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब इसे लागू करने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी किया गया.

सर्कुलर में क्या है?

26 जुलाई के सर्कुलर में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सुसान एलियास ने आदेश जारी किया है. जिसमें लिखा है कि क्लासरूम, ट्यूटोरियल, लैब, चैपल, असेंबली हॉल, लाइब्रेरी और डाइनिंग हॉल में छात्रों के शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, इस सर्कुलर में कहा गया है कि सभी जूनियर सदस्यों को कैंपस के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

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छात्रों ने क्या कहा?

थर्ड ईयर के एक छात्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शार्ट्स पहनने की आदत, खासकर डाइनिंग एरिया और प्रिंसिपल के ऑफिस के आस-पास पहले भी हतोत्साहित की जाती रही है. नाम न बताने की शर्त पर एक छात्र ने कहा कि यहां कुछ आदतें कॉलेज की परंपरा के तौर पर चली आ रही हैं. यह भी उनमें से एक है. इसके अलावा, एक अन्य छात्र ने कहा कि इस आदत से कैंपस में कैसे परेशानी होती है. अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक छात्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि स्पोर्ट्स प्रैक्टिस से लौट रहे छात्रों को कई बार मेस में घुसने से रोका गया क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे.

ठीक-ठाक कपड़े पहनने का निर्देश

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉलेज की रूलबुक छात्रों को कैंपस में ‘ठीक-ठाक कपड़े’ पहनने का निर्देश देती है, लेकिन शॉर्ट्स पहनने पर किसी रोक का जिक्र हीं करती है. शॉर्ट्स पहनने पर रोक के अलावा, कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को बताया कि पूरा कैंपस स्मोक-फ्री जोन है. सर्कुलर में कहा गया कि इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों को हर समय अपना वैलिड कॉलेज आईडी कार्ड साथ रखना होगा और खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में घुसने से पहले उसे दिखाना होगा. इसमें आगे कहा गया कि कृपया कूड़ेदान का इस्तेमाल करके कैंपस में साफ-सफाई बनाए रखें.

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