Delhi Traffic Update: रक्षाबंधन पर दिल्ली में क्या रहेगा ट्रैफिक का हाल? सफर पर निकलने से पहले चेक करें अपडेट

Delhi Traffic Update: रक्षाबंधन से ठीक पहले गुरुवार शाम को राजधानी दिल्ली (Delhi News) के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम की खबर मिली, जिससे लोग लंबी लाइनों में फंसे रहे और उन्हें काफी परेशानी हुई. खासकर ITO, सराय काले खां, मयूर विहार, कश्मीरी गेट, लक्ष्मी नगर, हरि नगर और कोंडली में ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा और कई मुख्य सड़कों पर गाड़ियां एक-दूसरे से सटकर रेंगती रहीं.

मयूर विहार की रहने वाली शबाना बानो ने बताया कि उन्हें अपने ऑफिस से घर तक की सात किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 40 मिनट लगे, जबकि आम तौर पर इसमें 15 मिनट लगते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ITO से मयूर विहार तक ट्रैफिक की हालत बहुत खराब थी और साथ ही बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी भारी जाम था.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, 27 और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन की वजह से आनंद विहार ISBT, रोड नंबर 56, NH-9 और विकास मार्ग के आस-पास पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा रहने की उम्मीद है. जिसकी वजह से यात्रियों को सलाह दी गई है कि जहां तक हो सके इन रास्तों से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. इसके अलावा, वाहन चालकों से धैर्य रखने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करने की अपील की गई. जाम से बचने के लिए डायवर्जन के संकेतों और निर्देशों का पालन करने की अपील की.

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कल सड़कों पर रहा भारी जाम

नोएडा के रहने वाले मुकेश कुमार ने बताया कि अक्षरधाम से आगे मेरठ की तरफ जाने वाला एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह जाम था. उन्होंने कहा कि करीब ढाई घंटे तक सड़क पर फंसे रहना किसी बुरे सपने जैसा था. मैं आम तौर पर एक घंटे में घर पहुंच जाता हूं, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे. कश्मीरी गेट पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे. बब्लू चंद नाम के एक यात्री ने बताया कि राजघाट से कश्मीरी गेट जाते समय वे करीब 40 मिनट तक फंसे रहे. चंद ने कहा कि घर पहुंचना मेरे लिए एक मुश्किल काम हो गया था. ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और करीब 42 मिनट बाद मैं किसी तरह सिविल लाइन्स की तरफ बाएं मुड़ पाया.

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