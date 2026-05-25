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45 दिनों का अल्टीमेटम! नहीं चुकाया चालान तो लगेगा भारी जुर्माना, बदल गए दिल्ली के ट्रैफिक नियम

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस नए सख्त नियम लागू करने जा रही है, जिसमें 45 दिन में चालान भुगतान, ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया और बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड जैसे कड़े कदम शामिल हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 25, 2026 9:47:26 AM IST

45 दिनों का अल्टीमेटम! नहीं चुकाया चालान तो लगेगा भारी जुर्माना, बदल गए दिल्ली के ट्रैफिक नियम


Delhi Traffic Rules: देश की राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के लगातार उल्लंघन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. नए प्रस्तावित नियमों के तहत न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित भी किया जा सकता है. इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और नियमों के प्रति लोगों में अनुशासन बढ़ाना है.

नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अब किसी भी वाहन चालक को जारी किए गए चालान का निपटारा 45 दिनों के भीतर करना जरूरी होगा. तय समय सीमा में भुगतान न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल हो सकता है. इस बदलाव का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग ट्रैफिक नियमों को हल्के में न लें और समय पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.

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चालान को चुनौती देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया

अगर कोई वाहन चालक चालान को गलत मानता है और उसे अदालत में चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही चालान राशि का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करना जरूरी होगा.

हालांकि, बार-बार नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी. ऐसे मामलों में प्रशासन वाहन रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करने या लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं पर रोक लगाने जैसे कदम भी उठा सकता है.

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर उन चालकों पर नजर रख रही है जो बार-बार तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं या लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं. ऐसे मामलों में अब केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ आर्थिक दंड से व्यवहार में बदलाव नहीं आता, इसलिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है.

सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता भी जरूरी

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल नियम और जुर्माने से सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए लोगों में जागरूकता भी बेहद जरूरी है. छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं. यदि हर वाहन चालक जिम्मेदारी के साथ नियमों का पालन करे, तो न केवल खुद सेफ रहेगा बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएगा.

Tags: Delhi Traffic new RulesDelhi traffic rulesdelhi traffic rules news in hindi
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