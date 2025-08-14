Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज से ही बंद हो जाएंगे ये सस्ते, किन-किन मार्गों पर रहेगी छूट, यहां जानें पूरी डिटेल

Delhi Traffic Alert: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के आसपास समेत राजधानी के कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार, 14 अगस्त की रात 12 बजे से लाल किले के आसपास की सड़कों पर यातायात बंद रहेगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त दोपहर तक लागू रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान लाल किला, इंडिया गेट समेत नई दिल्ली के प्रतिबंधित क्षेत्र की सड़कों पर जाने से बचने की कोशिश करें।

पुलिस के अनुसार, सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। 14 अगस्त की दोपहर से 15 अगस्त की दोपहर तक निजामुद्दीन ब्रिज और वजीराबाद ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके साथ ही, सराय काले खां आईएसबीटी और महाराणा प्रताप आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही भी बंद रहेगी।

इन सड़कों पर भूलकर भी न जाएं

केवल चिह्नित वाहनों को ही लाल किला, आईटीओ, दिल्ली गेट की ओर जाने की अनुमति होगी। इंडिया गेट के बाहरी घेरे पर सुबह के समय कई हिस्सों में यातायात बंद रहेगा। नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक, लोथियन रोड पर जीपीओ से छत्ता रेल तक, एसपी मुखर्जी मार्ग पर एचसी सेन मार्ग से यमुना बाज़ार चौक तक, चांदनी चौक पर फव्वारा चौक से लाल किला तक, निषाद राज मार्ग पर रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, एस्प्लेनेड रोड पर राजघाट से आईएसबीटी तक, नेताजी सुभाष मार्ग और रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही 15 अगस्त को दोपहर तक बंद रहेगी।

जल्दी निकलने की सलाह

इस दौरान, लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए सफदरजंग रोड, अरबिंदो मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट, कमाल अतातुर्क मार्ग, 11 मूर्ति, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को जल्दी निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही, लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पूर्व और पश्चिम के बीच आवाजाही के लिए, एनएच 24, निज़ामुद्दीन खत्ता, बारापुला रोड, एम्स फ्लाईओवर, रिंग रोड होते हुए राजा गार्डन जा सकते हैं।

छत्रसाल स्टेडियम की ओर जाने से बचें

छत्रसाल स्टेडियम की ओर भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इस संबंध में एक यातायात परामर्श भी जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराएँगी। क्षेत्र में भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए, सुबह 6 बजे से आसपास के क्षेत्रों में यातायात संबंधी परामर्श जारी किया गया है।

इस कार्यक्रम के कारण, छत्रसाल स्टेडियम पर यातायात परिवर्तित रहेगा। इसमें किंग्सवे कैंप चौक, हकीकत नगर नाला रोड, यू-टर्न भामा शाह चौक, मॉडल टाउन-2, मॉडल टाउन-3, स्टेडियम रोड, नानक प्याऊ गुरुद्वारा, जीटीके रोड टी-पॉइंट शामिल हैं। पुलिस ने मॉल रोड (रिंग रोड, छत्रसाल स्टेडियम के पास), स्टेडियम रोड, ब्रह्मकुमारी मार्ग, ओल्ड जीटी करनाल रोड, भामा शाह रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है।

