Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में ब्रिक्स समिट को लेकर 35 से अधिक मार्ग पूरी तरह रहेंगे बंद, यात्रियों को दी गई अहम सलाह

Delhi Traffic Advisory: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट-2026 से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इन उपायों का मकसद VIP गाड़ियों के काफिले की आवाजाही को आसान बनाना और आम लोगों को होने वाली परेशानी को कम करना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, समिट के दौरान 22 डायवर्जन पॉइंट और 35 से ज्यादा कंट्रोल वाली सड़कें होंगी. ट्रैफिक नियम मुख्य रूप से नई दिल्ली जिले और आस-पास के रास्तों पर लागू होंगे.

इस समिट में अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े अधिकारी और ग्लोबल डेलीगेट्स राजधानी आएंगे. यह समिट ‘मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण’ (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) थीम पर आयोजित किया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा?

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इन उपायों का मकसद VIP गाड़ियों के काफिले की आवाजाही को आसान बनाना और आम लोगों को होने वाली परेशानी को कम करना है.लगाड़ी चलाने वालों को सलाह दी गई है कि वे समिट के दौरान कंट्रोल वाले इलाकों से होकर जाने वाले रास्तों की योजना न बनाए.

किन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद

मथुरा रोड

तीस जनवरी मार्ग

जनपथ

सत्य मार्ग

पृथ्वी राज रोड

फ़िरोज़ शाह रोड

अशोक रोड

तुग़लक रोड

नीला गुंबद

पंचशील मार्ग

सुब्रमण्यम भारती मार्ग

मदर टेरेसा क्रिसेंट

तीन मूर्ति मार्ग

अफ़्रीका एवेन्यू

‘C’ हेक्सागन

ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग

शांति पथ

शेर शाह सूरी मार्ग

सैन मार्टिन मार्ग

तिलक मार्ग

डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग

राजेश पायलट मार्ग

अकबर रोड

सरदार पटेल मार्ग

APJ अब्दुल कलाम रोड

कौटिल्य मार्ग

भगवान दास रोड

केमल अतातुर्क मार्ग

कर्तव्य पथ

पुराना क़िला रोड

सफ़दरजंग रोड

न्याय मार्ग

VVIP की आवाजाही के आधार पर ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं.

रेलवे स्टेशनों के लिए वैकल्पिक रास्ते

एडवाइजरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक रास्ते बताए गए हैं. हर स्टेशन के लिए कई रूट ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें रूट A, रूट B और रूट C के तौर पर बताया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन तक जाने के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें और रास्ते में संभावित डायवर्जन (रास्ता बदलने) का ध्यान रखें.

एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को दी गई सलाह

ट्रैफिक नियमों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल जाने वाले लोग मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करें. दिल्ली और आस-पास के इलाकों से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग भी बताए गए हैं. इनमें यहां से आने वाले यात्रियों के लिए रास्ते शामिल हैं.