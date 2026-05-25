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Delhi Today Petrol Price in 25th May: दिल्ली में क्या है आज के पेट्रोल की कीमत, डीजल-CNG भी हुई महंगी

Delhi Today Petrol Price in 25th May: दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई है. आइए जानते हैं कि क्या है आज का दाम, साथ ही डीजल के दाम भी आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 25, 2026 11:34:16 AM IST

Delhi Today Petrol Price in 25th May: दिल्ली में क्या है आज के पेट्रोल की कीमत, डीजल-CNG भी हुई महंगी


Delhi Today Petrol Price in 25th May: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है. पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार है जब ईंधन के दामों में इजाफा किया गया है. ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम ₹100 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया है.

सोमवार को पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल ₹2.71 महंगा हो गया. इस नए संशोधन के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर हो गई है. ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही आम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है.

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महंगाई का बढ़ता बोझ 

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर परिवहन और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है. डीजल महंगा होने से लॉजिस्टिक खर्च बढ़ जाता है, जिससे दूध, ब्रेड और अन्य रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं. इससे आम उपभोक्ता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है.

CNG भी महंगी, पहले ही हो चुका है इजाफा

हाल ही में शनिवार (23 मई) को भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें पेट्रोल ₹0.87 और डीजल ₹0.91 महंगा हुआ था. साथ ही दिल्ली में CNG की कीमत भी ₹1 प्रति किलो बढ़ाकर ₹81.09 कर दी गई थी. लगातार हो रही इन बढ़ोतरी ने ईंधन को और अधिक महंगा बना दिया है.

ईरान युद्ध और वैश्विक संकट बना बड़ी वजह

ईंधन की कीमतों में इस उछाल की मेन वजह ईरान युद्ध को माना जा रहा है. इस संघर्ष ने ग्लोबल तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर बाधा आने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. भारत की तेल विपणन कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) लंबे समय से बढ़ती लागत के बावजूद पुरानी दरों पर ईंधन बेच रही थीं, जिससे भारी नुकसान हो रहा था.

 

Tags: Delhi Petrol PriceDelhi Today Petrol Price in 25th May
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