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2 घंटे में लखनऊ और 4 घंटे में वाराणसी, दिल्ली से नोएडा और यूपी तक इन 14 शहरों को होगा फायदा

Delhi Varanasi Bullet Train Route: दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी की तरफ सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. वंदे भारत, हमसफर, राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के बाद अब हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है. इसके बनने के बाद आप 2 से 4 घंटों में इन जगहों पर पहुंच सकेंगे.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 12, 2026 3:13:16 PM IST

दिल्ली से लखनऊ दो घंटे में पहुंचें. बुलेट ट्रेन का रूट
दिल्ली से लखनऊ दो घंटे में पहुंचें. बुलेट ट्रेन का रूट


Delhi Varanasi Bullet Train Route: दिल्ली में दूर-दराज से लोग काम करने के लिए आते हैं. यहां पर ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के होते हैं. अक्सर दिल्ली से घर जाने के लिए लोगों को ट्रेनों में टिकट नहीं मिलते और घर पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाता है. वहीं लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन शुरू की जानी है, जिसका निर्माण कार्य भी चल रहा है. इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है. 

दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन दिल्ली से यूपी तक के लिए क्रांति लाने वाला साबित होगा. ये ट्रेन दिल्ली से चलेगी और लखनऊ से होकर गुजरेगी. दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में अब मात्र 2 घंटे का समय लगेगा. वहीं बनारस पहुंचने में केवल 4 घंटे का समय लगेगा. इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने से नोएडा से उत्तर प्रदेश तक लगभग 14 शहरों को फोयदा होने वाला है. 

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दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन की खासियत

दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन की खासियत की बात करें, तो लखनऊ के पास से एक 135 किमी लंबी लिंक लाइन बनने वाली है. ये सीधे अयोध्या से जुड़ेगी. अयोध्या के जरिये इसे प्रयागराज, भदोही और रायबरेली रेलवे स्टेशन तक के लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है. उम्मीद है कि रेलवे का ये प्रोजेक्ट 2035 से 2040 तक पूरा हो सकता है.

क्या है रूट?

कहा जा रहा है कि ये बुलेट ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगी. ये नोएडा के सेक्टर 146, नोएडा एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज और लखनऊ से होते हुए अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही से होते हुए वाराणसी तक जाएगी. इसका रूट प्रस्तावित है और ये पूरा रूट लगभग 865 किलोमीटर लंबा होगा.

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अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

इस रूट के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है. इसके जरिए दिल्ली से केवल दो घंटों में लखनऊ पहुंच सकेंगे. वर्तमान समय की बात करें, तो दिल्ली से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस रफ्तार में नंबर वन पर हैं. वंदे भारत इस सफर को 6 घंटे में पूरा करती है, तो वहीं शताब्दी 6 घंटे 50 मिनट में सफर पूरा करता है.

Tags: delhi news
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