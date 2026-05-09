दिल्ली-गोरखपुर के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी; यहां देखिए टाइम टेबल

Delhi Gorakhpur Amrit Bharat Train Route: नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को जल्द ही एक नया, किफायती और लंबी दूरी की यात्रा का विकल्प मिल सकता है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली एक नई ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ सेवा को मंज़ूरी दे दी है. यह आने वाली ट्रेन ‘अमृत भारत नेटवर्क’ का हिस्सा बनेगी, जिसका विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है. इस नेटवर्क का उद्देश्य विशेष रूप से कम और मध्यम-निम्न आय वाले यात्रियों को किफ़ायती होने के साथ-साथ आधुनिक यात्रा सुविधाएं प्रदान करना है.

अधिकारियों का मानना ​​है कि यह नई सेवा पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी के बीच रेल कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार लाएगी.

दिल्ली और गोरखपुर के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने को मंज़ूरी दे दी है. यह मंज़ूरी ‘अमृत भारत’ श्रेणी के विस्तार की दिशा में एक और कदम है. इस श्रेणी का मुख्य ज़ोर उन गैर-प्रीमियम (non-premium) लंबी दूरी की ट्रेनों पर है, जिनमें यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हों, लेकिन उनके किराए किफ़ायती बने रहें. इस प्रस्तावित सेवा से छात्रों, प्रवासी मज़दूरों, दफ़्तर आने-जाने वाले यात्रियों और उन परिवारों को फ़ायदा होने की उम्मीद है जो अक्सर दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करते हैं.

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ट्रेन की पूरी डिटेल

ट्रेन संख्या 14046: दिल्ली से गोरखपुर

ट्रेन संख्या 14045: गोरखपुर से दिल्ली

अपनी यात्रा के दौरान, यह ट्रेन 11 स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुरहवाल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थ नगर और आनंद नगर रेलवे स्टेशन शामिल हैं. इस मार्ग से उन कई जिलों के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलने की संभावना है, जो रोज़गार, शिक्षा और व्यावसायिक यात्राओं के लिए बड़े पैमाने पर रेल कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं.

साप्ताहिक ट्रेन सेवा की योजना

मंज़ूर किए गए समय-सारिणी के अनुसार, दिल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू में सप्ताह में एक बार चलेगी. दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से वापस आने वाली, दोनों ही सेवाएं हर मंगलवार को चलने की उम्मीद है.

ट्रेन नंबर 14046 दिल्ली से रात 12:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 14045 गोरखपुर जंक्शन से रात 9:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

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