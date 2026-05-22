Delhi Summer Vacation 2026: कितने दिन बंद रहेंगे दिल्ली-NCR के स्कूल? जानिए कब खुलेंगी क्लासेस

Delhi Summer Vacation: पूरे भारत में तेज़ गर्मी की वजह से कई राज्य सरकारों और शिक्षा विभागों को गर्मी की छुट्टियों, स्कूलों के समय में बदलाव और कुछ समय के लिए स्कूल बंद करने की घोषणा करनी पड़ी है. बढ़ते तापमान की वजह से CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, प्राइवेट संस्थानों और सरकारी स्कूलों के शेड्यूल में बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत तक, अधिकारी खराब मौसम के बीच छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं.

दिल्ली-NCR स्कूल हॉलिडे 2026

दिल्ली में स्कूल 11 मई से 1 जुलाई, 2026 तक बंद रहेंगे, जिससे तेज़ गर्मी की वजह से लगभग 51 दिन की गर्मी की छुट्टी होगी.

उत्तर प्रदेश स्कूल हॉलिडे 2026

पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल 20 मई से 15 जून, 2026 तक गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं. नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों ने बंद होने से पहले सुबह के शेड्यूल में बदलाव किया था.

हरियाणा स्कूल हॉलिडे 2026

हरियाणा के स्कूल 1 जून से 30 जून, 2026 तक बंद रहेंगे, क्योंकि अधिकारी राज्य भर में बढ़ते तापमान को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं.

पंजाब स्कूल हॉलिडे 2026

पंजाब के स्कूलों से उम्मीद है कि वे गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा सकते हैं क्योंकि पूरे इलाके में तापमान लगातार बढ़ रहा है. कई जिले पहले से ही बदले हुए सुबह के समय पर चल रहे हैं.

उत्तराखंड स्कूल हॉलिडे 2026

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के स्कूल बढ़ते तापमान पर करीब से नज़र रख रहे हैं. पहाड़ी इलाके ठंडे बने हुए हैं, लेकिन कुछ ज़िले ज़्यादा गर्मी में स्कूल के टाइम में बदलाव कर सकते हैं.

जम्मू और कश्मीर स्कूल हॉलिडे 2026

जम्मू और कश्मीर के स्कूल आम तौर पर इलाके के हिसाब से छुट्टियों के कैलेंडर को फ़ॉलो करते हैं. जम्मू के इलाकों में बढ़ती गर्मी की वजह से गर्मी की छुट्टियाँ जल्दी हो सकती हैं, जबकि कश्मीर के स्कूल मौसम के हिसाब से नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से चल सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश स्कूल हॉलिडे 2026

हालांकि पहाड़ी इलाके तुलनात्मक रूप से ठंडे बने हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के निचले ज़िलों के स्कूलों में गर्मी बढ़ने की वजह से शेड्यूल में बदलाव हो सकता है.

राजस्थान स्कूल हॉलिडे 2026

राजस्थान के स्कूल 17 मई से 20 जून, 2026 तक बंद रहेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गर्मी के हालात में लगभग 35 दिन की छुट्टी मिलेगी.

गुजरात स्कूल हॉलिडे 2026

गुजरात के स्कूल सालाना गर्मी की छुट्टियों के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, इस साल कई शहरों में नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है.

महाराष्ट्र स्कूल हॉलिडे 2026

महाराष्ट्र के ज़्यादातर स्कूल मई और जून में गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं.कुछ इलाके मौसम की सलाह के आधार पर दोबारा खुलने के शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं.

गोवा स्कूल हॉलिडे 2026

गोवा में स्कूल अभी सालाना गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं, और मॉनसून एकेडमिक सेशन से पहले दोबारा खुलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश स्कूल हॉलिडे 2026

मध्य प्रदेश के कई स्कूलों ने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सुबह के शेड्यूल में बदलाव किया है. ज़्यादातर ज़िलों में जून तक गर्मी की छुट्टियां जारी रहने की उम्मीद है.

छत्तीसगढ़ स्कूल हॉलिडे 2026

मध्य भारत में टेम्परेचर बढ़ने के कारण छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मनाई जा रही हैं। अधिकारी हीटवेव की स्थिति को लेकर अलर्ट हैं।

बिहार स्कूल हॉलिडे 2026

बिहार के स्कूल 1 जून से 20 जून, 2026 तक बंद रहेंगे, अधिकारियों ने गर्मी के बहुत ज़्यादा तापमान और स्टूडेंट्स की हेल्थ की चिंताओं का हवाला दिया है.

झारखंड स्कूल हॉलिडे 2026

झारखंड के कई स्कूलों ने बढ़ते तापमान और ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से एकेडमिक टाइमिंग बदली है और समर वेकेशन कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल स्कूल हॉलिडे 2026

पश्चिम बंगाल के कई स्कूलों ने बढ़ती ह्यूमिडिटी और हीटवेव की वजह से या तो टाइमिंग बदली है या समर वेकेशन पहले कर दी हैं।

ओडिशा स्कूल हॉलिडे 2026

ओडिशा में हाल के हफ़्तों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से कई स्कूलों ने सुबह का टाइम बदल दिया है और कुछ समय के लिए बंद करने का ऐलान किया है।

सिक्किम स्कूल हॉलिडे 2026

सिक्किम में स्कूल अभी अपने रीजनल एकेडमिक कैलेंडर के तहत चल रहे हैं, और मैदानी इलाकों की तुलना में मौसम का हाल ठीक-ठाक बना हुआ है.

असम स्कूल हॉलिडे 2026

असम के स्कूलों में सीज़नल छुट्टियां चल रही हैं, जबकि अधिकारी बढ़ते तापमान और नमी की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश स्कूल हॉलिडे 2026

अरुणाचल प्रदेश के स्कूल लोकल एकेडमिक कैलेंडर को फ़ॉलो कर रहे हैं, जबकि पहाड़ी ज़िलों में मौसम हल्का रहेगा.

मणिपुर स्कूल हॉलिडे 2026

बदलते मौसम के हालात के बीच मणिपुर भर के स्कूल तय गर्मी की छुट्टियों का पालन कर रहे हैं.

मेघालय स्कूल हॉलिडे 2026

मेघालय के स्कूल रीजनल एकेडमिक शेड्यूल को फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ज़िलों में तापमान तुलनात्मक रूप से ठंडा बना हुआ है.

मिज़ोरम स्कूल हॉलिडे 2026

मिज़ोरम के स्कूल राज्य की एजुकेशन गाइडलाइंस के तहत सालाना गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं.