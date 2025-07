साकिब के साथ पत्नी की रंगरलियों ने छलनी किया पति का सीना, मौत के लाइव Video में रो-रोकर मर्द ने सुनाया दुख

Delhi Suicide Case: दिल्ली के निहाल विहार इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना इसलिए भी और हैरान करने वाली है क्योंकि उसने उसने यह सब एक लाइव वीडियो में रिकॉर्ड किया। बीते दिनों यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी शख्स ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की हो।

सामने आए वीडियो में विकास नाम के युवक ने फांसी लगाने से पहले कहा कि वह अपनी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंधों से दुखी था। उसने कहा कि मेरी पत्नी अपनी माँ और बहनों के साथ रहती है। उनके खाते बहुत गड़बड़ हैं। मुझे नहीं पता कि वे खर्च कैसे चलाती हैं। अगर आज मेरी मौत हो जाए, तो मेरे बेटे को उसकी माँ को नहीं, बल्कि मेरे माता-पिता और बहन को सौंप दिया जाए।

उसने आगे बताया कि कर्ज के कारण उसकी पत्नी चार साल के बच्चे को छोड़कर शाकिब नाम के युवक के साथ घूमने लगी है। मैं काफी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से घरेलू कलह होती थी। लेकिन अब मैंने सारा कर्ज चुका दिया है और मर रहा हूँ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

Delhi Man Ends Life on LIVE Video, Blames Wife & Her Lover.

Vikas from Nihal Vihar, Delhi, died by suicide and streamed a LIVE video before hanging himself.

🔸 Accused a man named Shakib of having an affair with his wife.

🔸 Said his wife abandoned their 4-year-old son and… pic.twitter.com/0yI4OjFhXv

