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यूपी और दिल्ली-एनसीआर को मिलेगी नई गति! 14,115 करोड़ रुपये की 2 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, सुरंग-हाईवे से बदलेगी तस्वीर

Delhi Six Lane Tunnel: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लगभग 14,115 करोड़ रुपये की लागत वाली दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जिससे दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा मिलने वाला है.

By: Sohail Rahman | Published: July 12, 2026 11:29:38 PM IST

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई गति
दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई गति


Uttar Pradesh Highways: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लगभग 14,115 करोड़ रुपये की लागत वाली दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 8.1 किलोमीटर लंबी छह-लेन की सुरंग, और उत्तर प्रदेश में कानपुर और कबराई के बीच 117.7 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे. इन दोनों परियोजनाओं का मकसद यात्रा के समय को कम करना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना और दिल्ली-NCR और बुंदेलखंड में नए आर्थिक अवसर पैदा करना है.

यात्रियों के लिए इससे यात्रा का समय कम होगा. व्यवसायों के लिए सामान की आवाजाही तेज होगी और निवेशकों के लिए यह अगले ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत हो सकती है. जो कोई भी द्वारका, गुरुग्राम, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा कर चुका है, वह जानता है कि यह यात्रा कितनी अनिश्चित हो सकती है. जानकारी सामने आ रही है कि प्रस्तावित सुरंग को इसी स्थिति को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है.

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बिना रूकावट मिलेगी कनेक्टिविटी

सरकार की योजना के अनुसार, छह-लेन की यह सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे, IGI एयरपोर्ट, द्वारका, वसंत कुंज और दक्षिण दिल्ली के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. यह आगामी AIIMS महिपालपुर एलिवेटेड कॉरिडोर से भी जुड़ेगी, जिससे नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली तक पहुंच बेहतर होगी. इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत 6,969.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंज़ूरी दी गई है.

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सरकार का क्या अनुमान है?

सरकार का अनुमान है कि निर्माण के दौरान यह परियोजना लगभग 7.54 लाख मैन-डेज का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 9.8 लाख मैन-डेज का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी. बुनियादी ढांचे और संपत्ति की कीमतें अक्सर साथ-साथ बढ़ती हैं. जब भी मेट्रो लाइनें, एक्सप्रेसवे या हवाई अड्डे कनेक्टिविटी में सुधार करते हैं तो आस-पास के हाउसिंग मार्केट में सबसे पहले प्रतिक्रिया देखने को मिलती है.

डेवलपर्स का क्या कहना है?

डेवलपर्स का मानना ​​है कि द्वारका सुरंग एक और ऐसा ही ट्रिगर बन सकती है. ओमैक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल ने कहा कि द्वारका सुरंग और कानपुर-कबराई हाईवे को मंजूरी मिलना सरकार का ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मज़बूत करता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करता है. ये परियोजनाएं केवल परिवहन को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं हैं; ये शहरी विस्तार, निवेश और रोज़गार सृजन के लिए उत्प्रेरक हैं. दिल्ली-NCR के बारे में बात करते हुए गोयल ने कहा कि सुरंग से द्वारका, IGI एयरपोर्ट, दक्षिण दिल्ली और अन्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा.

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Tags: delhi newshome-hero-pos-1UP News
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