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Delhi SIR 2026: दिल्ली में वोटर लिस्ट की बड़ी कवायद शुरू, आज से घर-घर पहुंचेंगे BLO; SIR अभियान हुआ शुरू

Delhi SIR Begins Today: दिल्ली में SIR अभियान शुरू, 13 हजार से ज्यादा BLO घर-घर जाकर मतदाता सूची सत्यापन करेंगे. 70 विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म बांटे जाएंगे और 7 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट जारी होगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 30, 2026 1:20:36 PM IST

Delhi SIR 2026: दिल्ली में वोटर लिस्ट की बड़ी कवायद शुरू, आज से घर-घर पहुंचेंगे BLO; SIR अभियान हुआ शुरू


Delhi SIR Electoral Roll 2026: दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए मंगलवार यानी आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान की शुरुआत हो गई है. इस अभियान के तहत राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे और जानकारी का वेरीफाई करेंगे.

इस एक महीने तक चलने वाले अभियान में 13 हजार से ज्यादा BLO शामिल हैं, जो 13,033 मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में मतदाताओं तक पहुंचेंगे.

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 सुबह-शाम घरों तक पहुंचेंगे अधिकारी

अधिकारियों ने BLO को निर्देश दिए हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सुबह जल्दी और शाम के समय भी घरों का दौरा करें. जरूरत पड़ने पर वे सप्ताहांत के दिनों में भी ये काम जारी रखेंगे, ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस अभियान से बाहर न रह जाए.

 वोटरों को दिए जाएंगे दो फॉर्म 

SIR प्रक्रिया के दौरान हर मतदाता को गणना फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी. ये फॉर्म साल 2002 के पिछले पुनरीक्षण में दर्ज जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं. एक फॉर्म मतदाता के पास रसीद के रूप में रहेगा, जबकि दूसरा फॉर्म BLO को जमा करना होगा. अधिकारियों ने साफ किया है कि फॉर्म जमा करने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.

इस अभियान में राजनीतिक दलों की भी भागीदारी रहेगी. उनके बूथ लेवल एजेंट (BLA) मतदाताओं को फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे.

 फॉर्म नहीं भरने पर प्रभावित हो सकता है नाम

अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी. वहीं, जो लोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, उनके नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली प्रारंभिक सूची से हटाए जा सकते हैं. अगर किसी घर पर ताला मिलता है, तो BLO कम से कम तीन बार वहां जाकर सत्यापन पूरा करने की कोशिश करेंगे.

 दिल्ली में 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता

16 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें करीब 77.11 लाख पुरुष और 67.98 लाख महिला मतदाता शामिल हैं. जो लोग साल 2002 के बाद दिल्ली में आकर बसे हैं, उन्हें अपने मूल राज्य की पिछली मतदाता सूची की जानकारी देखनी होगी. इसके लिए चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड की मदद ली जा सकती है.

SIR अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और अपडेटेड बनाना है, ताकि केवल योग्य मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल रहें.

Tags: Delhi SIR 2026Delhi SIR Begins TodaySIR Delhi 2026
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