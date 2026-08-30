Delhi Crime: शादी के 2 साल बाद बाथरूम से मिली विवाहिता की लाश, बच्चा गायब; पति के फरार होने से गहराया हत्या का शक!

राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. प्रहलादपुर बांगर गांव के एक घर के बाथरूम में 22 साल की महिला सबिला खातून की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया है. पुलिस को इस खौफनाक मामले की सूचना 29 अगस्त 2026 को मिली थी. हैरानी की बात यह है कि जब मृतका का भाई घर पहुंचा, तो उसकी बहन मृत अवस्था में बाथरूम में पड़ी थी और उसका पति मोहम्मद लालबाबू तथा उनका छोटा बच्चा घर से गायब थे. शुरुआती जांच में पुलिस को महिला के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे यह साफ है कि मामला हत्या का है. इस खौफनाक घटना के सामने आने के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके फरार पति की तलाश तेज कर दी है.

क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा?

मृतका की पहचान 22 साल की सबिला खातून के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब दो साल पहले मोहम्मद लालबाबू के साथ हुई थी. दोनों प्रहलादपुर बांगर गांव में किराए या अपने मकान में रह रहे थे. घटना के दिन जब सबिला का भाई मोहम्मद गुलाब किसी काम से अपनी बहन के घर पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. घर के अंदर सबिला का शव बाथरूम में संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था, और घर से उसका पति लालबाबू व बच्चा दोनों गायब थे. भाई ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने शव को तुरंत कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बाबा साहेब अंबेडकर (BSA) अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों और समय का पुख्ता खुलासा हो पाएगा.

पति पर गहराया हत्या का शक, पुलिस ने दर्ज की FIR

इस मामले में मृतका के भाई की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने थाना शाहबाद डेरी में कड़े कानूनी कदम उठाए हैं. पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) और पुरानी धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 561/26 दर्ज कर ली है. शुरुआती पुलिस जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इस खौफनाक वारदात के पीछे मृतका के पति का ही हाथ है, क्योंकि घटना के बाद से ही वह अपने बच्चे को लेकर फरार चल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और ज्यादा पुख्ता हो जाती है. हालांकि, हत्या की असली वजह क्या थी, यह फरार चल रहे पति के पकड़े जाने और उससे पूछताछ के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा.

A woman was murdered in Delhi’s Shahbad Dairy area, with police suspecting her husband based on the initial investigation. Police received information on Saturday and are searching for the accused. The woman’s body had multiple injuries, while the motive will be established after… pic.twitter.com/PYHxHkXrSs — IANS (@ians_india) August 30, 2026

फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस की कई टीमें

घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. आरोपी पति मोहम्मद लालबाबू की तलाश के लिए पुलिस की कई स्पेशल टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लालबाबू बच्चे को लेकर किस तरफ फरार हुआ है. राजधानी में दिल दहला देने वाली इस घरेलू हिंसा और हत्या की वारदात से लोग काफी गुस्से में हैं और आरोपी पति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा और इस अंधे कत्ल की गुत्थी को पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा.

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