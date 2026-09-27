दिल्ली में चल रही थी 2 कार की रेसिंग, एक गाड़ी ने अनियंत्रित होकर ऑटो में मारी टक्कर, एक की मौत और एक घायल

Delhi Car Racing Accident: पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह दक्षिण दिल्ली के सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई और एक रिक्शा चालक घायल हो गया. कहा जा रहा है कि यह कार किसी दूसरी कार के साथ रेस लगा रही थी. पुलिस ने मृतक की पहचान दक्षिण दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास खिजराबाद के रहने वाले मोहम्मद कलाम के तौर पर की है. घायल व्यक्ति मोहम्मद बबलू है, जो रिक्शा चालक है.

पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर 21 वर्षीय मोहम्मद तालिब को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, चश्मदीदों ने बताया कि सफेद रंग की हुंडई i20 तेज रफ्तार में चल रही थी. ऐसा लग रहा था कि वह मोदी मिल फ्लाईओवर से आते समय किसी दूसरी कार के साथ रेस लगा रही थी. i20 के ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया और ऑटो-रिक्शा से टकरा गई, फिर एक रिक्शा और फुटपाथ से टकराने के बाद रुकी. i20 के ड्राइवर समेत कार में सवार चारों लोग दूसरी कार में बैठकर वहा से चले गए.

चश्मदीद ने क्या बताया?

घटनास्थल के पास चाय की दुकान चलाने वाले राकेश नाम के एक चश्मदीद ने बताया कि i20 और एक दूसरी कार के बीच रेस हो रही थी. राकेश ने कहा कि दोनों गाड़ियां जामिया नगर की ओर जा रही थीं. सफेद i20 ने ऑटो और साइकिल रिक्शा को टक्कर मारी. कार में चार लोग सवार थे. वे बाहर निकले और दूसरी कार में बैठकर चले गए, जो कुछ मीटर आगे रुकी हुई थी. पुलिस ने बताया कि यह साफ नहीं है कि घटना के समय गाड़ी का ड्राइवर नशे में था या नहीं.

VIDEO | Delhi: As racing car rams into two vehicles, killing auto-rickshaw driver, an eyewitness says, “… There was suddenly a loud noise. When I turned around, I saw an accident. Two cars were racing each other. One car was speeding and rammed into the auto-rickshaw. The auto… pic.twitter.com/pfsbcrXJlu — Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026







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पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे दो कारों के बीच रेस के आरोपों और दुर्घटना की सटीक वजहों की जांच कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त दक्षिण-पूर्व विनीत कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (NFC) पुलिस स्टेशन को सुबह 7:15 बजे दुर्घटना की सूचना मिली. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्हें एक क्षतिग्रस्त i20 और एक ऑटो-रिक्शा मिला, जिन पर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर था.

इसके अलावा, पुलिस ने आगे बताया कि घायल लोगों को पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑटो ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया गया. DCP ने कहा कि फॉरेंसिंक टीम और क्राइम सीन की जांच करने वाली टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है.

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