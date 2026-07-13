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दिल्ली दंगा मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi Riots Case: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज यानी सोमवार (13 जुलाई, 2026) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया.

By: Sohail Rahman | Last Updated: July 13, 2026 6:54:27 PM IST

ताहिर हुसैन दोषी करार
ताहिर हुसैन दोषी करार


Delhi Riots Case: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज यानी सोमवार (13 जुलाई, 2026) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया.

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण कुमार ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया. इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपी शामिल हैं; कोर्ट ने मार्च 2023 में उन पर हत्या, दंगे भड़काने और धार्मिक नफरत फैलाने जैसे गंभीर अपराधों के आरोप तय किए थे.

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आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हुई थी हत्या

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे. अगले दिन चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से उनका शव बरामद किया गया, जिस पर गहरी चोट के निशान थे. अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ताहिर हुसैन ने दंगाइयों की भीड़ को उकसाने और पूरी साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी. दोषी ठहराए जाने के बाद अब दोषियों को दी जाने वाली सजा की अवधि पर बहस होगी.

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किन-किन आरोपियों का ठहराया गया दोषी

कोर्ट ने नाज़िम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया.  कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों में से पांच को दोषी ठहराया. साथ ही बाकी छह आरोपियों को बरी किया. दोषी ठहराए जाने के बाद ताहिर हुसैन कोर्ट में रो पड़ा.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन को हत्या (धारा 302 IPC) समेत दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और अपहरण जैसी धाराओं में दोषी ठहराया. ताहिर हुसैन को IPC की धाराओं 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत दोषी करार दिया गया.

हालांकि, अदालत ने ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश (धारा 120B IPC) और धारा 129 IPC के आरोपों से बरी कर दिया. मामले में सजा (Sentence) पर सुनवाई अलग से होगी.

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