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Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी खालिद सैफी-तस्लीम अहमद को मिली अंतरिम जमानत, पुलिस की ओर से ASG ने क्या दलील दी?

Delhi Riots 2020 News: दिल्ली दंगों के आरोपी अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को अंतरिम जमानत दे दी है.

By: Hasnain Alam | Published: May 22, 2026 6:53:48 PM IST

खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को मिली अंतरिम जमानत
खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को मिली अंतरिम जमानत


Delhi Riots 2020 Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने अंतरिम जमानत दी. दोनों 2020 से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया. हालांकि, उन्होंने यूएपीए मामलों में लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत देने को लेकर अलग-अलग फैसलों के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने दोनों आरोपियों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले साल दिए गए जमानत खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी. खालिद सैफी की ओर से वरिष्ठ वकील रिबैका एम जॉन ने कहा कि उनके खिलाफ मुख्य सबूत सीएए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कुछ व्हाट्सऐप ग्रुप चैट हैं. 

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खालिद सैफी के वकील ने क्या दलील दी?

वकील रिबैका एम जॉन ने कहा कि सैफी पर गुलफिशां फातिमा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के सहयोगी होने का आरोप है, जबकि इन सभी को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर सैफी को भी राहत दी जानी चाहिए. दूसरी तरफ तस्लीम की ओर से वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उनके मुवक्किल की भूमिका बहुत मामूली बताई गई है. 

दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत के कड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है. उन्होंने कहा कि केवल ट्रायल में देरी के आधार पर हर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. उन्होंने हाल के सैयद इफ्तिकार अंद्राबी फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें आरोपी की भूमिका पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया.

एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा?

राजू ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में बड़ी संख्या में गवाह हों, तो सिर्फ देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा, ‘मान लीजिए, अगर देरी अभियुक्त की वजह से हुई हो? अजमल कसाब मामले में, गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो क्या आप सिर्फ देरी के आधार पर उसे जमानत दे देंगे? 

उन्होंने कहा कि अगर हाफिज सईद को पाकिस्तान से लाया जाता है, तो क्या आप सिर्फ देरी के आधार पर उसे जमानत दे देंगे? ASG ने यह दलील देते हुए कहा कि अंद्राबी को बिना सोचे-समझे, सिर्फ देरी के आधार पर जमानत दे दी गई. सुनवाई के अंत में कोर्ट ने सैफी और तस्लीम को जमानत दे दी.

Tags: delhi newsdelhi riots 2020Supreme Court
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