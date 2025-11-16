Red Fort Blast: डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना घर से…अल फलाह मस्जिद इमाम की बीवी ने खोल दिए कई राज़, यूनिवर्सिटी की बढ़ेंगी मुश्किलें

Al Falah University News: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट केस में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस केस को NIA ने अपने हाथ में ले लिया है. अब तक NIA, ATS और अन्य एजेंसियां 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. इस पूरे मामले में हरियाणा स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं, जिसके परिणामस्वरूप यूनिवर्सिटी प्रशासन पर जांच एजेंसियों ने कड़ा शिकंजा कसा हुआ है.

जांच के दौरान यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक को भी NIA ने गिरफ्तार किया है. इमाम पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में विस्फोटक सामग्री रखवाई और आतंकी मॉड्यूल से उनका संभावित कनेक्शन था. अब इश्तियाक की पत्नी हसीना ने कई अहम बातें बताई हैं.

इश्तियाक की पत्नी हसीना ने बताई कई अहम बातें

इश्तियाक की पत्नी हसीना ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल उनकी मस्जिद में आने-जाने के दौरान इश्तियाक से परिचित हुआ था और बाद में उसने उनके फतेहपुर तगा स्थित घर में सामान रखने के बहाने एक कमरा किराए पर ले लिया. इसी कमरे से पुलिस ने 2540 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद करने का दावा किया है. इसके अलावा धौज गांव से भी 360 किलो विस्फोटक मिला, जिसका किराया भी डॉ. मुजम्मिल ने ही दिया था.

डॉ. मुजम्मिल इश्तियाक से लेता था दूध

हसीना के अनुसार, डॉ. मुजम्मिल उनके घर से रोजाना दूध लेता था, लेकिन पिछले 20 दिनों से वह नहीं आ रहा था क्योंकि वह पुलवामा गया हुआ था. इमाम इश्तियाक 2005 से यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमामत कर रहे थे और उन्हें करीब 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था. उनका परिवार नूंह जिले का रहने वाला है.

लाल किला ब्लास्ट की ‘सीक्रेट फुटेज’ ने खोली धमाके की असली तीव्रता

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार कस रहा शिकंजा

ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार चर्चा में बनी हुई है क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े दो डॉक्टर — डॉ. मुजम्मिल और लेडी डॉक्टर शाहीन सईद, मस्जिद के मौलवी इश्तियाक और HR विभाग के कर्मचारी जमील की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके साथ ही, कार में ब्लास्ट कर खुद को उड़ाने वाले डॉ. उमर नबी ने भी यूनिवर्सिटी में मई 2024 में नौकरी जॉइन की थी और वह भी यहां की मस्जिद में नियमित नमाज पढ़ने आता था.

यूनिवर्सिटी खाली कर रहे छात्र

यूनिवर्सिटी परिसर में लगातार NIA, ATS और प्रशासनिक टीमों की जांच से छात्रों में दहशत का माहौल है. कई छात्र अचानक हॉस्टल खाली कर घर लौट गए, जबकि कई माता-पिता स्वयं बच्चों को लेने पहुंचे. प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीनों की पैमाइश और अन्य संपत्तियों की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं. लगभग 73 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों के घेरे में है, और मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही है.

दिल्ली धमाके की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! 32 पुरानी गाड़ियों से कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश हुई नाकाम