Home > देश > Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Delhi NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन कठिन हो गया है। कहीं दूर जाना तो दूर, घर से निकलना भी दूभर हो गया है। दिल्ली के जलभराव के बीच, दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ा पेड़ एक बाइक सवार और एक कार पर गिर गया।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 14, 2025 14:46:53 IST

Delhi Rain
Delhi Rain

Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन कठिन हो गया है। कहीं दूर जाना तो दूर, घर से निकलना भी दूभर हो गया है। दिल्ली के जलभराव के बीच, दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ा पेड़ एक बाइक सवार और एक कार पर गिर गया। इस हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री घायल हो गए। गुरुवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से राज्य का मौसम तोड़ा नर्म पड़ा। लेकिन बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश के कारण एपीएस कॉलोनी और पड़पड़गंज समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे कई जगहों पर जाम लग गया और यातायात धीमा हो गया।

कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, फिरोज शाह रोड, इंडिया गेट, लाजपत नगर, द्वारका, आरके पुरम, लोधी रोड और रोहिणी के साथ-साथ दिल्ली-हरियाणा सीमा पर भी भारी बारिश देखी गई। दिल्ली में यमुना नदी इस समय खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों में देश की राजधानी में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है।

पूरी दिल्ली ‘पानी-पानी’

बारिश के बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। राजघाट से लेकर रामलीला मैदान और रिंग रोड से लेकर आरके पुरम तक, हर जगह बारिश से परेशानी हो रही है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है और इस वजह से यातायात पूरी तरह से धीमा हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने भगवान दास रोड पर जलभराव इतना ज़्यादा था कि गाड़ियों के टायर और बंपर पानी में डूब गए। भारत मंडपम के सामने भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। वहाँ बनी सुरंग जलभराव के कारण बंद कर दी गई।

कुछ दिन और चलेगा बारिश का सिलसिला

आईएमडी ने राज्य में 20 तारीख तक बारिश का अनुमान जताया है। कल 15 अगस्त है। कल भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। दिल्ली में बारिश आज़ादी के जश्न में खलल डाल सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी 16 अगस्त को भी दिल्ली के आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, एक-दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

 17 अगस्त को दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 18 अगस्त को राज्य में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र है। जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। 17 अगस्त के बाद बारिश में कमी आ सकती है।

Haryana News: 13 अधिकारियों को पुलिस पदक से किया जाएगा सम्मानित, डीजीपी ने दी शुभकामनाएं

मौसम विभाग ने 19 अगस्त को दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। 20 अगस्त को भी यहाँ मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, बारिश के कारण 20 अगस्त तक दिल्लीवासियों को गर्मी और उमस से परेशानी नहीं होगी। यहाँ मौसम ठंडा बना रहेगा।

Cloud Burst in Chashoti: उत्तराखंड के बाद अब जम्मू में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ से कई लोगों के बहने की आशंका…दिल दहला देने वाला…

Tags: delhidelhi rainDelhi Rain AlertDelhi Rain TodayimdRainweather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!
Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!
Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!
Delhi Rains: दिल्ली की बारिश में उखड़ गया पेड़, बाइक सवार बाप-बेटी घायल, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?