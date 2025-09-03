Home > देश > Delhi Waterlogging: दिल्ली में तालाब बनीं सैकड़ों सड़कें, इन रास्तों पर निकलने से बचें वरना होंगे परेशान

Yamuna Flood: ऑफिस से घर लौटते वक्त हर मोड़ पर रुकावटें आपका बेसब्री से इन्तजार कर रही है। कहीं पानी में डूबी सड़के, रेंगती गाड़ियां पूरी दिल्ली अस्त-व्यस्त हो गयी है। अगर आप भी दिल्ली या एनसीआर में हैं तो ये लेख आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हो सकता है आप आने वाली आफत से पहले खुद को तैयार कर लें।

Published By: Shivani Singh
September 3, 2025

Delhi Traffic Jam: दिल्ली-NCR में फिलहाल बारिश से मौसम में जितना ठंडक और सुकून है, बाहर उतना ही ट्रैफिक, जलजमाव और बेहाल सफर की चुनौती है। आज भी बिलकुल ऐसी ही हालात बनी हुई है। ऑफिस से घर लौटते वक्त हर मोड़ पर रुकावटें आपका बेसब्री से इन्तजार कर रही है। कहीं पानी में डूबी सड़के, रेंगती गाड़ियां पूरी दिल्ली अस्त-व्यस्त हो गयी है। अगर आप भी दिल्ली या एनसीआर में हैं तो ये लेख आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हो सकता है आप आने वाली आफत से पहले खुद को तैयार कर लें। 

बता दें कि आज बुधवार दोपहर को पूरे दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यमुना नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज, बुधवार दोपहर 1 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुँच गया है। जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है।  यमुना के इलाके में 10 फीट तक पानी भर गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाके डूब गए हैं। वहीँ अगर जलस्तर थोड़ा और बढ़ा तो पानी रिंग रोड की ओर बढ़ जाएगा। जिससे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

निचले इलाकों में भर गया बाढ़ का पानी 

बता दें कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, वहाँ के लोगों को मयूर विहार फेज-1 में बनाए गए राहत शिविरों में पहुँचाया गया है। वहीं, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कों पर भीषण जलभराव देखा जा रहा है।

जिन सड़कों पर आज जलजमाव या ट्रैफिक संकट बना हुआ है:

नोएडा एक्सप्रेसवे भारी बारिश के बाद लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। 

द्वारका एक्सप्रेसवे पर टनल बंद होने के कारण ट्रैफिक बाधित है।

मंडी हाउस, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, ITO, कनॉट प्लेस, इन सभी क्षेत्रों में भारी जाम की स्थिति बनी हुई है।

यमुना नदी के समीप स्थित लोहे का पुल जलस्तर बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया है।

रिंग रोड पर भारी बारिश और बाढ़ के चलते यह मार्ग भी जलमग्न हो गया है।

इन रास्तों पर निकलने से बचें

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे

आनंद विहार रोड

गाजीपुर रोड

छपरौला के पास एनएच 34

एम.बी. रोड

रोहतक रोड

एनएच-48 (धौला कुआं से महिपलपुर)

लाला लाजपत राय मार्ग

मेन कंझावला रोड

आउटर रिंग रोड

जीटीके रोड

गुरु तेग बहादुर रोड

एम.जी. रोड

यूसुफ सराय मार्केट

अंधेरिया मोड़

चिराग दिल्ली फ्लाईओवर

साकेत मेट्रो स्टेशन के पास

सराय काले खां

सराय काले खां

एमबी रोड

पुल प्रह्लादपुर ट्रैफिक लाइट से लाल कुआं चौराहा

खादर पुलिया तक 

https://x.com/AHindinews/status/1963186230096699771

दिल्ली: यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वीडियो कालिंदी कुंज और विश्वकर्मा कॉलोनी से है।

https://x.com/AHindinews/status/1963182101575901357

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। वीडियो NH 24 शिव मूर्ति के पास से है।

