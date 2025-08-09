Delhi Rain: रक्षाबंधन पर जाम हो गई दिल्ली, लंबे ट्रैफिक से थम गई गाड़ियों की रफ्तार, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में 8 अगस्त की रात से हो रही बारिश ने रक्षाबंधन के त्यौहार का रंग फीका कर दिया है। दरअसल, 9 अगस्त को हुई बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया। इस जलभराव के कारण कई जगहों पर जाम भी लग गया। हालाँकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर रही है।

दिल्ली एनसीआर में जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम को जब लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए घरों से निकले, तो वे अपने गंतव्य तक पहुँचने की बजाय जाम में फंस गए। हालाँकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को जाम के बारे में अपडेट दे रही है।

यूजर्स दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से शिकायत कर रहे

दिल्लीवासी ट्रैफिक पुलिस के X हैंडल को टैग करके जाम में फंसने की शिकायत कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, “कालिंदी कुंज जंक्शन पर 2 घंटे से जाम में फंसा हूँ। आम लोगों के समय और ईंधन की कोई कीमत नहीं है।” उन्होंने दिल्ली-नोएडा पुलिस पर तंज कसते हुए धन्यवाद लिखा।

Traffic Advisory In view of repair & rehabilitation work of Sarita Vihar Flyover (Badarpur to Ashram carriageway), half of the carriageway will remain closed from 25.07.2025 to 08.08.2025. The other half will remain operational for partial traffic flow. Avoid the stretch. Use… pic.twitter.com/idXvFG3lHb — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 24, 2025



‘दिल्ली का ट्रैफ़िक बेहद ख़राब स्थिति में है’

एक अन्य यूज़र ने लिखा, “दिल्ली का ट्रैफ़िक बेहद ख़राब स्थिति में है। आज दिल्ली में कहीं भी जाइए, हर जगह ट्रैफ़िक जाम है, लाल बत्ती बंद है, ग़लत साइड है, इधर है, उधर है, कोई भी कहीं से आ रहा है। हमारे पास कोई नंबर नहीं है, यहाँ नोएडा में हमें 112 डायल करना पड़ता है, 10 मिनट में समाधान मिल जाता है, दिल्ली की हालत बेहद ख़राब है।”

इस बीच, दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस लोगों की शिकायतों का जवाब दे रही है और संबंधित पुलिस अधिकारियों से समस्या का समाधान करने का अनुरोध कर रही है।

