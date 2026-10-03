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Delhi Protest: पुलिस बस में चढ़ रहा था छात्र, अचानक चेहरे पर जड़ दिया मुक्का! दिल्ली प्रदर्शन का VIDEO Viral, मचा बवाल!

Delhi Protest Viral Video: जंतर-मंतर मार्च के दौरान हिरासत में लिए जा रहे एक Gen Z छात्र के साथ कथित मारपीट का वीडियो वायरल है. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं.

By: Kajal Jain | Published: October 3, 2026 10:44:17 AM IST

Delhi Protest: पुलिस बस में चढ़ रहा था छात्र, अचानक चेहरे पर जड़ दिया मुक्का! दिल्ली प्रदर्शन का VIDEO Viral, मचा बवाल!
Delhi Protest: पुलिस बस में चढ़ रहा था छात्र, अचानक चेहरे पर जड़ दिया मुक्का! दिल्ली प्रदर्शन का VIDEO Viral, मचा बवाल!


Delhi Protest Viral Video: राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान उस समय सनसनी फैल गई, जब सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. यह पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. दिल्ली के जंतर-मंतर की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर एहतियातन हिरासत की कार्रवाई की.

हालाँकि, इस पूरे घटनाक्रम के बीच इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस वीडियो ने प्रदर्शन की राजनीति से हटकर एक मानवीय और बेहद संवेदनशील पहलू को सामने ला खड़ा किया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस हिरासत के दौरान एक युवा प्रदर्शनकारी के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ. जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आई, इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और आम जनता से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई कि आखिर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को इस हद तक क्यों उतरना पड़ा.

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बस में चढ़ते समय घटी वह खौफनाक घटना

वीडियो के केंद्र में जो दृश्य है, वह किसी को भी झकझोर कर रख देने के लिए काफी है. फुटेज में दिखाई देता है कि भारी गहमागहमी के बीच सुरक्षाकर्मी कुछ युवाओं को हिरासत में लेकर पुलिस की बस में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी आपाधापी के दौरान एक शांत और असहज नजर आ रहा जेन-ज़ी (Gen Z) छात्र जब बस की सीढ़ियों पर कदम रखता है, तो एक पुलिसकर्मी अचानक अपना आपा खो बैठता है. बिना किसी तात्कालिक उकसावे के, वह पुलिसकर्मी सीधे उस छात्र की नाक और चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है. अचानक हुए इस वार से वह युवा बुरी तरह लड़खड़ा जाता है और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगता है.

सोशल मीडिया पर उठे गंभीर सवाल और जनता का गुस्सा

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया. ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह क्लिप आग की तरह फैल गई. लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या खाकी वर्दी पहने किसी कर्मी को इस तरह से निहत्थे और हिरासत में लिए जा चुके नागरिक पर हाथ उठाने का कोई अधिकार है? सोशल मीडिया यूजर्स और मानवाधिकार समर्थकों का कहना है कि विरोध जताना लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन पुलिस की यह बर्बरता पूरी तरह से अमानवीय और गैर-कानूनी है. वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर इस हद तक ताकत का इस्तेमाल करना कितना जायज है.

आगे की सुगबुगाहट और बढ़ता तनाव

इस वायरल वीडियो और व्यापक हिरासत के बाद भी प्रदर्शनकारियों के तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं. जहां एक तरफ इस थप्पड़ और मुक्के वाले वीडियो ने पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा संगठनों ने पीछे हटने से इंकार कर दिया है. छात्रों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के दमनकारी तरीकों से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. आने वाले दिनों में स्थिति के और अधिक तनावपूर्ण होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि विभिन्न समूहों ने अपनी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.

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Tags: delhi protest
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