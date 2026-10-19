Delhi Protest: ‘हां, हम सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं’ उद्धव ठाकरे ने कर दिया खुलासा

दक्षिण मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए उद्धव ठाकरे ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर कोई सत्ता परिवर्तन चाहता है. बीजेपी नेताओं के इन आरोपों का जवाब देते हुए कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों का मकसद सरकार को गिराना है, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा, “हां, हम देश में सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं. UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे दक्षिण मुंबई में पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे.

दक्षिण मुंबई में पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह में उद्धव ठाकरे ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के उस बयान का समर्थन किया, जो उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि हर कोई सत्ता परिवर्तन चाहता है. उद्धव ठाकरे ने कहा, हां, हम ऐसा ही चाहते हैं. अगर आप हमारे चुनावी अधिकार और विरोध करने का अधिकार छीन रहे हैं, तो हां, हम सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं. अब आप क्या कहेंगे?

शिवसेना (UBT) प्रमुख ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में तैनात किए गए हजारों सुरक्षाकर्मी क्या वहां नवरात्रि का गरबा खेलने आए थे? उन्होंने कहा कि वे लोगों के सिर फोड़ रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों को घसीट रहे हैं, उनके बाल खींच रहे हैं और उनके कपड़े फाड़ रहे हैं. इस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा और हम इसी के लिए लड़ रहे हैं.

उद्धव ठाकरे ने कहा- पत्रकारों को होना होगा एकजुट

उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी पत्रकारों को लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए, वरना लोकतंत्र डूब जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश एक बड़े संकट का सामना कर रहा है, लोगों को इसे बचाना होगा वरना आत्महत्या कर लेना ही बेहतर है. उन्होंने आगे कहा कि वह मंगलवार को शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली में इस पर और विस्तार से बात करेंगे.

BJP नेता, SIR (संशोधित मतदाता सूची) और चुनावी प्रणाली में गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों की आलोचना कर रहे हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा कि यह सब सत्ता परिवर्तन के बारे में है. उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन का मकसद छात्रों और किसानों को भड़काकर, जाति और भाषा के आधार पर नफरत फैलाकर और संस्थाओं की छवि खराब करके सत्ता हासिल करना है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से जीतने की कोई उम्मीद न देख, विपक्ष अव्यवस्था पैदा करके सत्ता हथियाना चाहता है.

राजनाथ सिंह को भी घेरा

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर बांग्लादेश की तर्ज पर राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि युवाओं को अराजकता की राजनीति में मोहरे’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि यह आंदोलन असल में चुनाव आयोग, मतदाता सूची में संशोधन या चुनावी सुधारों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मकसद सत्ता पर कब्जा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना है.

मेरे पिता और शरद पवार के बीच भी थे मतभेद

उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP MLC प्रसाद लाड ने कहा कि हमने 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार बदल दी थी. अब उनके बचे हुए विधायक और सांसद भी हमारे साथ आ रहे हैं. वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के शासनकाल में ही एक उद्योगपति के घर के बाहर बम रखे गए थे. उद्धव ठाकरे ने एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे उनके पिता बाल ठाकरे, शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर गए थे, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उन्हें शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने का तरीका पसंद नहीं आया था. उउद्ध ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता और शरद पवार के बीच मतभेद थे, लेकिन फिर भी वे अच्छे दोस्त बने रहे. आज तो अलग राय रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें ‘देशद्रोही’ करार दिया जाता है.