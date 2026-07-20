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दिल्ली में भारी बवाल के बीच जेपी नड्डा से मिली CJP, रख दी ये 3 बड़ी मांगें! मोदी सरकार का आया पहला बयान

दिल्ली में भारी हंगामे के बीच JP नड्डा से मिला CJP का प्रतिनिधिमंडल. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रख दीं 3 बड़ी मांगें, जानिए सरकार ने क्या दिया भरोसा.

By: Shivani Singh | Published: July 20, 2026 5:21:36 PM IST

दिल्ली में भारी बवाल के बीच जेपी नड्डा से मिली CJP, रख दी ये 3 बड़ी मांगें! मोदी सरकार का आया पहला बयान


आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली किसी जंग के मैदान जैसी नजर आ रही है. यहां हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को कई इलाकों में लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े. इस भारी हंगामे और तनाव के बीच, प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने नड्डा के सामने अपनी तीन मुख्य मांगें रखीं. केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद सौरव दास ने बताया कि सरकार ने उन्हें आगे की बातचीत का भरोसा दिया है.

आखिर सरकार से क्या हैं CJP की मांगें?

  1. पहली मांग: CJP ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है.
  2. दूसरी मांग: खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए.
  3. तीसरी मांग: सोनम वांगचुक को वापस जंतर-मंतर लाया जाए और उनका आमरण अनशन खत्म कराया जाए.

‘जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे’

नड्डा से मुलाकात के बाद सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘आशुतोष रांका और मैं दोपहर 12 बजे से जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं. हमने उनके सामने अपनी मांगें स्पष्ट रख दी हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तुरंत हटाने या उनके इस्तीफे की मांग शामिल है. मंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस मुद्दे पर सही स्तर पर बातचीत करेंगे. हालांकि, अभी तक कोई ठोस वादा नहीं किया गया है. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी पीछे नहीं हटेंगे.’

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मोदी सरकार का पहला बयान

दूसरी तरफ, मोदी सरकार ने CJP के इस आंदोलन पर अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है. जेपी नड्डा ने कहा कि CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही. उन्होंने प्रदर्शनकारियों की ओर से रखे गए प्रस्तावों को स्वीकार किया है. आंदोलनकारियों के साथ पिछले 5 घंटे से बातचीत का दौर चल रहा है. इसके साथ ही नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपना धरना खत्म करने की अपील भी की है.

जंतर-मंतर से खाली कराया गया धरना स्थल

इसी बीच एक और बड़ी खबर आई कि जंतर-मंतर पर जहां प्रदर्शन चल रहा था, उस जगह को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है.

Tags: CJP Protest
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