Delhi Protest: बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में दिखा आक्रोश, VHP-बजरंग दल का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

Delhi Protest Latest News: बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है. छात्र नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है. इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भी हिंसा में बढ़ोतरी हुई है. इसके लेकर भारत में भी लगातार आवाज उठाई जा रही है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

हाल ही में मैमनसिंह जिले के भालुका क्षेत्र में हिंदू मजदूर दीपू दास की हुई हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है. दीपू दास पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला. इसके बाद उनके शरीर को पेड़ से लटकाकर जलाया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. यह सब पुलिस-प्रशासन की आंखों के सामने हुआ, लेकिन रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ.

इसके विरोध में आज दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के नजदीक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ-साथ अनेक हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में महंत नवल किशोर महाराज, कंचन गिरी, देवेंद्र, राहुल भंते, सतीश दास, सूरज गिरी, सुरेश श्रवण एवं अन्य संत शामिल हुए.

अब मौन तोड़ना होगा- कपिल खन्ना

इस मौके पर वीएचपी के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा, “विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कठोर निंदा करता है. यह केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों को अब मौन तोड़ना होगा.

उन्होंने कहा- “हम भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं—वे धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से परे हैं. यह समय है कि पूरी दुनिया इस जिहादी हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए.”

बांग्लादेश सरकार तुरंत कठोर कार्रवाई करे- सुरेंद्र गुप्ता

वहीं बांग्लादेश पर रोष प्रकट करते हुए प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता अत्यंत निंदनीय है. यह मौन अपराधियों को खुला समर्थन देने जैसा है. हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार तुरंत कठोर कार्रवाई करे और अल्पसंख्यकों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करे. विहिप हिंदू समाज से आह्वान करता है कि इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें.”

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पुलिस और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई. कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाने लगे, जिस वजह से दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की. पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.