वर्क फॉर्म होम करेंगे कर्मचारी,नॉन-BS6 गाड़ियों पर बैन; सीएम रेखा ने तैयार किया दिल्ली का विंटर प्लान

Delhi Pollution Control Plan 2026: दिल्ली में हर सर्दी में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बन जाता है. स्मॉग छाया रहता है, जिससे लोग ज़हरीली हवा में जीने को मजबूर हो जाते हैं. पॉल्यूशन को देखते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की लीडरशिप वाली दिल्ली सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की. इस प्लान के तहत, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नवंबर से फरवरी तक कई नए नियम लागू किए जाएंगे. खास बात यह है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS VI कमर्शियल गाड़ियों के राजधानी में आने पर रोक रहेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले पॉल्यूशन लेवल बढ़ने के बाद पाबंदियां लगाई जाती थीं, जिससे लोगों और अलग-अलग एजेंसियों को तैयारी का समय नहीं मिल पाता था. अब, सरकार सभी ज़रूरी कदमों के बारे में पहले से जानकारी दे रही है ताकि सभी संबंधित डिपार्टमेंट और लोग समय पर तैयार हो सकें.

गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS-6 कमर्शियल गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पर रोक रहेगी.अब दिल्ली के पेट्रोल पंप सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को फ्यूल देंगे जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) होगा. इससे पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए सरकार ने पार्किंग फीस बढ़ाने का फैसला किया है. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली में ऑथराइज़्ड पार्किंग लॉट पर पार्किंग फीस दोगुनी कर दी जाएगी.

घर से काम करेंगे कर्मचारी

इसके अलावा, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में अलग-अलग समय पर काम शुरू करने का सिस्टम लागू किया जाएगा. कई कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा भी दी जाएगी. सरकार का मानना ​​है कि इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक और पॉल्यूशन कम होगा.

कंस्ट्रक्शन के काम पर कड़ी नज़र

सर्दियों में धूल के पॉल्यूशन को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम पर भी नज़र रखी जाएगी. सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को 1 नवंबर से 31 जनवरी तक पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा. पॉल्यूशन लेवल बढ़ने की उम्मीद है, खासकर 10 दिसंबर, 2026 और 20 जनवरी, 2027 के बीच. इसलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर और रोक लगाई जा सकती है. हालांकि, ज़रूरी और इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स को छूट दी जा सकती है. बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल ज़रूरी किया जाएगा.

खुली आग जलाने वालों पर कार्रवाई

सर्दियों में कचरा, पत्ते और दूसरी चीज़ें जलाने से भी पॉल्यूशन बढ़ता है. इसे रोकने के लिए, सरकार ने ड्रोन का इस्तेमाल करके हालात पर नज़र रखने का फ़ैसला किया है. फील्ड टीमों को भी एक्टिव किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने RWA और संस्थाओं से अपील की है कि वे सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के लिए जलाने की लकड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय सुरक्षित हीटिंग का इंतज़ाम करें. नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अकेले सरकार पॉल्यूशन के खिलाफ़ लड़ाई नहीं जीत सकती. जनता, RWA, इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल जगहों का सहयोग ज़रूरी है. सरकार का मकसद सभी को पहले से तैयारी करने और दिल्ली की हवा को साफ़ करने में योगदान देने के लिए बढ़ावा देना है. सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से सर्दियों में प्रदूषण का लेवल कम होगा और सेहत से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी.