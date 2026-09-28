दिल्ली में 1 नवंबर से इमरजेंसी! करना होगा वर्क फ्रॉम होम, सिर्फ 50% लोग आएंगे ऑफिस, पार्किंग भी लगेगी दोगुनी

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने आज यानी सोमवार (28 सितंबर, 2026) को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है. जो आमतौर पर नवंबर के बाद बढ़ जाता है. इन उपायों में पार्किंग शुल्क बढ़ाना, ऑफिस के समय में बदलाव और सरकारी व प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम करना शामिल है.

दिल्ली सरकार ने पार्किंग शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है. 1 नवंबर से प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग जगहों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा. समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, यह उपाय 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगा, सिवाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग सुविधाओं के.

ऑफिस के समय में बदलाव

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) के तहत आने वाले ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार (GNCTD) के तहत आने वाले ऑफिस सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे. बदला हुआ समय 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा.

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50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम

सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को इस दौरान अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश भी दिया है. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे.

निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर रोक

सरकार ने 10 दिसंबर, 2026 से 20 जनवरी, 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की भी घोषणा की. धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ की गतिविधियों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर भी 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक रोक रहेगी.

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