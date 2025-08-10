Salim Pistol Arrested: ISI और D कंपनी से कनेक्शन, लॉरेंस गैंग को करता था हथियारों की सप्लाई…जाने आखिर कौन है सलीम पिस्टल?

Salim Pistol Arrested: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले कई सालों से नेपाल में छिपकर पाकिस्तान से भारत में हथियार सप्लाई करने वाले सलीम पिस्टल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सलीम पिस्टल नेपाल में छिपा हुआ था और वहीं से भारत में हथियार सप्लाई करता था।

बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग गई थी और जांच में सलीम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की कंपनी से संबंध होने के सबूत मिले हैं।

लॉरेंस बिश्नोई-हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों को करता था हथियार की सप्लाई

रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान से लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा जैसे बड़े गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करता था। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों की मानें तो वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक आरोपी का गुरु भी रहा है।

सलीम पिस्टल के आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी बड़ा है। साल 2018 में भी दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वह विदेश भाग गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सलीम नेपाल में कहीं छिपा है। इस पर कार्रवाई करते हुए सलीम पिस्टल को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है।

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कनेक्शन

मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सलीम पिस्टल का नाम सामने आया था। सलीम पिस्टल उर्फ मोहम्मद सलीम दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है और खबरों के मुताबिक, उसका पूरा नेटवर्क भारत और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण सलीम पिस्टल ने आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह कार ड्राइवर बन गया और 1992 में उसकी शादी हो गई। उसके दो बच्चे भी हैं।

