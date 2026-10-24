Delhi News: खुद को बताया बड़ा बिजनेसमैन, फिर महिला कांस्टेबल से ऐंठे 24 लाख! दिल्ली पुलिस की 20 पुलिसकर्मी हो गईं बड़ी ठगी का शिकार…

दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को सोशल मीडिया पर प्यार का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर ठग का पर्दाफाश हुआ है. आरोपी ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन और क्रिकेट जगत की हस्ती बताकर कांस्टेबल को इन्वेस्टमेंट और शादी का लालच दिया. पीड़िता ने अपनी सेविंग्स, बैंक से 12 लाख का लोन और दोस्तों से उधार लेकर कुल 24 लाख रुपये आरोपी को दे दिए, जिसमें से एक बड़े हिस्से को बेटिंग प्लेटफॉर्म खातों में ट्रांसफर किया गया.

इंस्टाग्राम पर बिछाया जाल, लिव-इन पार्टनर के जरिए जुटाई जानकारी

आरोपी विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर ने इंस्टाग्राम के जरिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया था. वह अमीर दिखने के लिए किराए पर महंगी गाड़ियां लेता था और उन्हीं गाड़ियों में महिलाओं को घुमाने ले जाता था. हैरानी की बात यह है कि उसकी खुद की लिव-इन पार्टनर भी एक दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल है, जिसकी मदद से उसने अपनी ही बैच की दूसरी महिला कांस्टेबल्स की जानकारी जुटाई और उन्हें अपना शिकार बनाया.

महिला कांस्टेबल से ऐंठे पैसे, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए

विक्रांत ने अलग-अलग बहानों से महिला कांस्टेबल्स से पैसे ऐंठे. एक पीड़ित महिला कांस्टेबल ने तो अपनी बचत के पैसे गंवाने के साथ-साथ 12 लाख रुपये का लोन भी ले लिया और परिचितों से भी उधार मांगकर आरोपी को सौंप दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक महिला से ठगे गए पैसों का इस्तेमाल दूसरी महिला के साथ घूमने-फिरने और ऐश-ओ-आराम में करता था. उसने इन पैसों को ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म जैसे 1x.com से जुड़े बैंक खातों में भी ट्रांसफर किए थे.

पुलिस ने टटोली क्रिमिनल हिस्ट्री तो सामने आया सच

यह शातिर ठग पहले से ही दिल्ली के कई थानों जैसे मायापुरी, हरि नगर, औरइंद्रपुरी के अलावा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर थाने में दर्ज पांच मामलों में आरोपी रह चुका है. जून के महीने में ही वह जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही फिर से अपने पुराने धंधे में लग गया. आखिरकार, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और जांच के आधार पर आरोपी को यूपी के बागपत से जुड़े पते से गिरफ्तार कर लिया है.

Delhi Cyber Police, Central District, arrested Vikrant Kumar alias Vicky Tomar (26), a resident of Baghpat, Uttar Pradesh, for allegedly defrauding Delhi Police Constable Shiwani of approximately ₹24 lakh through an investment scam. The accused contacted her on Instagram, later moved to WhatsApp and promised high returns. The victim transferred savings, took a ₹12 lakh loan and borrowed money. Around ₹8 lakh went to accounts linked to 1xdotcom. He also allegedly touched her inappropriately. Further investigation is underway: DP — IANS (@ians_india) October 24, 2026

पुलिस की आगे की कार्रवाई, हुए चौंकाने वाले खुलासे

फिलहाल पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कुल कितने लोगों को चूना लगाया है. पुलिस को अंदेशा है कि एक ही बैच की करीब 20 महिला कांस्टेबल्स इस ठगी का शिकार हुई हैं, जिनमें से कई ने अभी तक डर या शर्म के मारे शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस अब अन्य पीड़ितों की तलाश कर रही है और यह भी जांच रही है कि इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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