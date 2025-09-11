Terrorist Arrested: क्या देश की दिग्गज हस्तियां थीं आतंकियों के निशाने पर? दिल्ली पुलिस का सनसनीखेज खुलासा!

Delhi terror module busted: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर एक बड़े आतंकी हमले (Terrorist attacks) की साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में एक साथ छापेमारी कर 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी ISIS के संपर्क में थे और दिल्ली को बम धमाकों से दहलाने की योजना बना रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी साजिश का पर्दाफाश किया।
जांच एजेंसियों ने किया खुलासा (Investigative agencies revealed)
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड झारखंड का दानिश था, जिनके पास बी. टेक की डिग्री है। जानकारी सामने आ रही है कि दानिश ने सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए कोडनेम CEO रखा था और अपने मॉड्यूल का नाम ‘गजवा’ रखा था। वह पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपने साथ शामिल करता था। मुंबई के कल्याण निवासी आफताब, कामरान और हुजैफा भी इस नेटवर्क में शामिल थे।
गिरोह का सरगना दानिश रांची से हुआ गिरफ्तार (Gang leader Danish was arrested from Ranchi)
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। 5 अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची निवासी असरार दानिश इसका मुख्य आरोपी था। उसके साथ मुंबई के 2 लोग – सूफियान अबुबकर और आफताब अंसारी – भी थे। इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स भी बरामद किए हैं: दिल्ली पुलिस सूत्र https://t.co/6QbYaWBJoe pic.twitter.com/2WHohkJEDf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2025
पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे आतंकवादी (Terrorists were in contact with Pakistani handlers)
हुजैफा यमन को तेलंगाना के निजामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी (IED) बनाने का सामान और उपकरण बरामद किए गए हैं। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन्हें खिलाफत शैली का एक समूह बनाना था। साथ ही, इन्हें कुछ लक्षित हत्याओं का काम भी सौंपा जाना था। असरार दानिश का आका पाकिस्तान समर्थित है। इस मामले में आगे की जांच की जाएगी।
#WATCH दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और पाँच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अशहर दानिश, सूफियान अबुबकर खान, आफ़ताब अंसारी, हुज़ैफ़ा यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है।
इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री… https://t.co/czBE1Abyxc pic.twitter.com/w2HYSqWrQe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2025
पुलिस ने किया खुलासा (Police disclosed)
इसके अलावा, पुलिस ने खुलासा किया कि यह नेटवर्क एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था, जो उन्हें हथियार बनाने की तकनीक और तस्वीरें भेजता था। पाकिस्तान स्थित हैंडलर दानिश को वीडियो भेजता था, फिर दानिश ज़ाकिर नाइक (Zakir Naik) के वीडियो दूसरे लड़कों को भेजता था। ये लोग एक एनजीओ की तर्ज पर काम करते थे। एक जमीन लेनी थी जिसे खिलाफत घोषित करना था, यहीं से का मकसद शुरू हुआ। खिलाफत के लिए कई जगहें देखी गईं, इसके लिए पैसे भी इकट्ठा किए जा रहे थे।
यह भी पढ़ें :-