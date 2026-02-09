एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर बवाल जारी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर; राहुल गांधी के पास भी मौजूद

MM Naravane Book Leak: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा कि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की एक बिना छपी किताब के सोशल मीडिया पर कथित सर्कुलेशन को लेकर FIR दर्ज की गई है. उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक बिना छपी किताब कैसे मिली, जिसे रक्षा मंत्रालय (MoD) से मंजूरी के बिना प्रेस में नहीं जाना था, और जिसके बारे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि “ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है”.

बयान में कहा गया है, “दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज़ फोरम पर चल रही जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ नाम की एक किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना सर्कुलेट की जा रही है.”

इन जगहों पर किताब का कवर खरीदने के लिए उपलब्ध

पुलिस के अनुसार, यह भी बताया गया है कि किताब के पब्लिकेशन के लिए ज़रूरी मंजूरी अभी तक संबंधित अधिकारियों से नहीं मिली है. बयान में कहा गया है, “जांच करने पर पता चला कि उसी टाइटल वाली एक टाइप-सेट किताब की PDF कॉपी, जिसे जाहिर तौर पर M/s पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है, कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है, और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने तैयार किताब का कवर इस तरह दिखाया है जैसे वह खरीदने के लिए उपलब्ध हो.”

पुलिस ने कहा कि उन्होंने अभी तक अप्रूव न हुई पब्लिकेशन के कथित लीक या उल्लंघन की पूरी जांच करने के लिए स्पेशल सेल में एक मामला दर्ज किया है, और जांच शुरू कर दी गई है.

राहुल गांधी के पास दिखी किताब की कथित कॉपी

यह मुद्दा तब राजनीति में भी आ गया जब पिछले हफ्ते संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किताब की एक कथित कॉपी दिखाते हुए देखा गया. इस मामले ने काफी विवाद पैदा किया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और चल रहे बजट सत्र के बाकी हिस्से के लिए आठ सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया.