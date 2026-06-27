दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों को किया नेस्तोनाबूद, करोड़ो का माल जब्त; हुई कई गिरफ्तारियां! जानें पूरी खबर

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात ड्रग तस्करों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम किया. राजधानी में दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन कवच 14.0 के तहत नशे का व्यापार करने वालों को शिकंजा कसने में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 48 घंटे चले इस अभियान में ऑपरेशन कवच 14.0 के तहत शहर भर में ड्रग्स और अन्य अपराधों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की.

दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर-पश्चिम जिले में सक्रिय एक ड्रग सिंडिकेट और एक अंतर-राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. अलग-अलग अभियानों में कुल छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध व्यापार के लिए चार भाई-बहनों को गिरफ्तार किया गया है.

जहांगीर पुरी में था नशा तस्करों का गढ़

दिल्ली के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की मदद से उत्तर-पश्चिम जिले की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने जहांगीरपुरी में सक्रिय साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया. इस मामले में चार भाई-बहनों को गिरफ्तार किया गया. रातभर चले ऑपरेशन के दौरान कई ठिकानों पर छापेमारी कर 1,300 प्रतिबंधित एडनॉक-एन टैबलेट (ब्यूप्रेनोर्फिन 2 एमजी और नालोक्सोन 0.5 एमजी) बरामद की गईं, जिनका कुल वजन 268 ग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 7 लाख रुपये बताया गया है.

नशीली दवाईयां और मादक पदार्थों का जखीरा

दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा 735 एविल इंजेक्शन, 2,532 सुई और सिरिंज, 22.02 लाख रुपये नकद, 241 ग्राम सोने के आभूषण (करीब 35 लाख रुपये मूल्य) तथा 2.4 किलोग्राम चांदी के आभूषण (करीब 6.2 लाख रुपये मूल्य) जब्त किए गए.

जांच के दौरान पुलिस ने 11 फ्लैटों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं. प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित कीमत 12 से 15 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत और ड्रग्स कारोबार से उनके संबंध की जांच कर रही है.

आरोपियों से 23 लाख से ज्यादा रकम बरामद

पुलिस ने आगे बताया कि साथ ही ड्रग्स के कारोबार से कमाई गई 23.27 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी बरामद की गई. कश्मीरी गेट और नरेला जैसे इलाकों से कई शातिर तस्करों को भारी मात्रा में हेरोइन और कोकीन के साथ दबोचा गया. ड्रग्स के अलावा पुलिस ने अवैध शराब और हथियारों के सिंडिकेट पर भी तगड़ा एक्शन लिया.