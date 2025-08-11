फैंटम बन रहे थे राहुल-अखिलेश! दिल्ली पुलिस ने निकाल दी सारी हेकड़ी, Video देख टूट गई विपक्ष की हिम्मत

Delhi Police detains INDIA bloc MP: आज विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सांसदों के मार्च को चुनाव आयोग तक जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद विपक्षी सांसद मार्च निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

#WATCH | Delhi: Police detains INDIA bloc MPs, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sanjay Raut, and Sagarika Ghose, among others, who were protesting against the SIR and staged a march from Parliament to the Election Commission of India. pic.twitter.com/9pfRxTNS49 — ANI (@ANI) August 11, 2025

अर्धसैनिक बल के जवान तैनात

वहीं, चुनाव आयोग के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। मार्च को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। कई सांसद बैरिकेड पर चढ़कर कूद गए। अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गईं। बाद में अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें रोक रही है।

