फैंटम बन रहे थे राहुल-अखिलेश! दिल्ली पुलिस ने निकाल दी सारी हेकड़ी, Video देख टूट गई विपक्ष की हिम्मत

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत और सागरिका घोष सहित इंडिया ब्लॉक के सांसदों को हिरासत में ले लिया, जो एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 11, 2025 13:00:00 IST

Delhi Police detains INDIA bloc MP: आज विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सांसदों के मार्च को चुनाव आयोग तक जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद विपक्षी सांसद मार्च निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

Tags: Delhi Police, INDIA bloc
