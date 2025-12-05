Home > दिल्ली > Delhi Police Constable Exam 2025: एडमिट कार्ड चाहिए तो तुरंत करें ये काम! वरना हो सकते हैं परेशान

Delhi Police Constable Exam 2025: एडमिट कार्ड चाहिए तो तुरंत करें ये काम! वरना हो सकते हैं परेशान

SSC दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025: सेल्फ-स्लॉट सिलेक्शन विंडो शुरू, Constable (कार्यकारी, ड्राइवर) और Head Constable के लिए अपनी पसंद का परीक्षा शहर और तारीख चुनें. अंतिम तिथि से पहले स्लॉट चुनना अनिवार्य है अन्यथा Admit Card जारी नहीं होगा.

By: Shivani Singh | Published: December 5, 2025 6:33:00 PM IST

Delhi Police
Delhi Police


स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सेल्फ-स्लॉट सिलेक्शन विंडो शुरू कर दी है. इस सुविधा के माध्यम से, उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार परीक्षा शहर और तारीख का चयन कर सकते हैं. सभी आवेदक SSC की आधिकारिक वेबसाइट, ssc.gov.in, पर जाकर एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपना स्लॉट चुन सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियाँ और पद

  • दिल्ली पुलिस भर्ती अभियान के तहत, विभिन्न पदों के लिए स्लॉट सिलेक्शन की समय-सीमाएँ निम्नलिखित हैं:
  • कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष: 5 दिसंबर से 10 दिसंबर, 2025
  • कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला: 5 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025
  • हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल): 5 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026
  • हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर/टीपीओ): 5 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026

स्लॉट चुनने की प्रक्रिया

  • उम्मीदवारों को पसंदीदा परीक्षा स्लॉट चुनने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा:
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘दिल्ली पुलिस परीक्षाओं के लिए सेल्फ-स्लॉट सिलेक्शन’ टैब पर जाएँ.
  • उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद का परीक्षा शहर और तारीख चुनें.
  • सबमिशन को कंफर्म करें.

अनिवार्य सूचनाएँ

  • स्लॉट चयन अनिवार्य: SSC ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्लॉट चुनना अनिवार्य है.
  • एडमिट कार्ड की चेतावनी: जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना परीक्षा स्लॉट नहीं चुनेंगे, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और वे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य माने जाएँगे.
  • अंतिम निर्णय: एक बार स्लॉट चयन सबमिट हो जाने के बाद, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विकल्पों का चयन अत्यंत ध्यानपूर्वक करें.
  • समय पर चयन: उम्मीदवारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी परीक्षा की तारीख से कम से कम एक हफ़्ते पहले स्लॉट सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर लें.
  • एडमिट कार्ड जारी होना: कमीशन ने बताया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएँगे, जिससे लाइव शहर वेरिफिकेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी.

