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पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार, चार आरोपी गिरफ्तार; ISI से है कनेक्शन

Delhi Police: दिल्ली में पाकिस्तान की खुफियां एजेंसी ISI स्पांसर बेस्ड आंतकी गैंगस्टर शहज़ाद भट्टी के हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया है. दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 2, 2026 12:24:14 PM IST

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार


दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा ऑपरेट अंतरराज्यीय आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आपको बता दें इनमें तीन आरोपी पंजाब से और एक आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के निर्देश पर दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी पहचान छिपाने और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे. ये नंबर उनके पाकिस्तानी हैंडलरों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे. इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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कौन-कौन आरोपी हुए गिरफ्तार?

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय शुभदीप सिंह उर्फ विशाल, निवासी जिला तरनतारन (पंजाब),  22 वर्षीय गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि, निवासी जिला तरनतारन (पंजाब). इसके अलावा एक 28 वर्षीय साजन सिंह उर्फ हनी, निवासी जिला अमृतसर (पंजाब) और 24 वर्षीय गगनप्रीत, निवासी जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) के रूप में हुई है. 

पुलिस ने क्या किया बरामद?

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से दो विदेशी निर्मित पिस्तौल (एक जिगाना पिस्तौल और एक .30 बोर पिस्तौल), 9 जिंदा कारतूस तथा 5 मोबाइल फोन बरामद किए. पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी दिल्ली-एनसीआर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. इसके लिए पंजाब के कुछ युवकों की भर्ती कर उन्हें नेटवर्क से जोड़ा गया था.

आरोपी ने क्या बताया?

दिल्ली और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी. सबसे पहले अमृतसर के मजीठा रोड इलाके से शुभदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में शुभदीप ने खुलासा किया कि वह पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में था और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार तथा नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करता था. इसके बाद उसके दो सहयोगियों गुरजंत सिंह और साजन सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया. उनके पास से एक जिगाना पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. हालांकि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे नेटवर्क, पाकिस्तान स्थित हैंडलरों, ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई और इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका की गहन जांच कर रही है.

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Tags: Delhi PoliceShehzad Bhatti
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