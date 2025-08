Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने लोकसभा सांसद की चेन छीनने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आभूषण और स्कूटर बरामद…पहले से दर्ज हैं 26 आपराधिक मामले

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने बुधवार तड़के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने दो दिन पहले लुटियंस दिल्ली के उच्च सुरक्षा वाले चाणक्यपुरी इलाके की सड़कों पर सुबह की सैर के दौरान लोकसभा सांसद आर सुधा की सोने की चेन कथित तौर पर छीन ली थी।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली पुलिस के एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने आरोपी सोहन रावत को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला इलाके में उसके घर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रावत पर पहले से 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह 27 जुलाई को जेल से रिहा हुआ था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया चोरी का स्कूटर, सांसद की 30.90 ग्राम वजनी सोने की चेन, चोरी के संदिग्ध चार मोबाइल फोन और घटना के समय संदिग्ध के कपड़े बरामद कर लिए गए हैं।”

सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आरोपी ने रंगीन फुल-स्लीव टी-शर्ट और हेलमेट पहना हुआ था और सांसद को निशाना बनाने से पहले और बाद में बहुत तेज़ गति से काले रंग का स्कूटर चला रहा था। बाद में उसे दक्षिण दिल्ली के मोती बाग इलाके की ओर भागते देखा गया।

#WATCH | Delhi Police arrested the accused Sohan Rawat in connection with the Congress MP R Sudha’s gold chain snatching case

New Delhi DCP Devesh Kumar Mahla said, “On the morning of the 4th (August), it came to our notice that the chain of an MP has been snatched. Considering… https://t.co/BDz5TX6qPd pic.twitter.com/OwUvAdUkiz

— ANI (@ANI) August 6, 2025