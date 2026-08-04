दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एयर इंडिया की फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस, कई यात्री घायल

Air India Flight: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया. फुकेट (थाईलैंड) से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे कई यात्री घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस बुलाई गई है और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है. एयर इंडिया ने इसकी पुष्टि की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई एम्बुलेंस घायलों को एयरपोर्ट से अस्पताल ले गई हैं. फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि विमान तेजी से नीचे गिरा, जिससे कई यात्री घायल हो गए.

फ्लाइट की हुई सुरक्षित लैंडिंग

अच्छी बात यह रही कि फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं. हालांकि उन्हें चोटें जरूर लगी है. इस घटना से सभी यात्री सहम गए थे. एक यात्री ने बताया कि फ्लाइट के दौरान विमान की ऊंचाई अचानक कम गो गई, जिससे कई यात्रियों के सिर सीधे छत से टकरा गए. जिसके बाद कुछ के सिर पर सूजन भी आ गई. फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई थी.

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एयर इंडिया ने की पुष्टि

इस पूरी घटना की पुष्टि एयर इंडिया ने की है. जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा कि 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 को कुछ समय के लिए टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. इससे विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव आया. हालांकि, यह दिल्ली में सुरक्षित रूप से लैंड कर गई. सभी यात्री और क्रू सुरक्षित बाहर निकल आए; किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, हालांकि कुछ यात्रियों और क्रू को मामूली चोटें आईं.

एहतियात के तौर पर उन्हें जांच और इलाज के लिए एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर ले जाया गया. एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है और एयरलाइन घटना की जांच में संबंधित अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है.

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