Delhi news: CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में तबादलों की बौछार! एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

Delhi news: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमले के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस में पिछले कुछ दिनों से बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीते बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था इसके बाद आज शनिवार को एकबार फिर से दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या में तबादला देखने को मिल रहा है। जी हाँ आपको बता दें कि शनिवार, 23 अगस्त की देर शाम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है।

आदेश के अनुसार दिल्ली के होम गार्ड्स के महानिदेशक श्री एस.बी.के. सिंह, आईपीएस (AGMUT: 1988) का तबादला कर उन्हें महानिदेशक (जेल) नियुक्त किया गया है। वहीँ स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (मानव संसाधन विकास) पद पर कार्यरत श्रीमती नुज़हत हसन, आईपीएस (AGMUT: 1991) को दिल्ली का नया महानिदेशक (होम गार्ड्स) नियुक्त किया गया है। जबकि श्री वीरेन्द्र सिंह चहल, आईपीएस (AGMUT: 1991), विशेष पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं कानूनी प्रभाग) को तत्काल प्रभाव से महानिदेशक (सिविल डिफेंस) के पद पर नियुक्त किया गया है।

आपको बता दें कि ये सभी तबादले CM रेखा गुप्ता पर किये गए हमले के बाद किये जा रहे हैं ऐसे में कह सकते हैं कि सुरक्षा तंत्र को लेकर सरकार बेहद गंभीर हो गई है और पुलिस महकमे में लगातार बदलाव इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

