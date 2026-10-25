छुट्टी चाहिए थी, इसलिए स्कूल में बम की धमकी दे डाली! फर्जी ईमेल लिखने वाली छात्रा को पुलिस ने ऐसे पकड़ा

Delhi News: दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. स्कूल की ही एक माइनर लड़की ने सिर्फ स्कूल की छुट्टी करवाने के लिए एक फेक बॉम्ब थ्रेट ईमेल भेज दिया. 23 अक्टूबर को स्कूल को मिले इस मेल में सब्जेक्ट लाइन ‘बॉम्ब्स प्लेस्ड इन योर बिल्डिंग’ लिखा हुआ था, जिससे स्कूल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया.

स्कूल को क्यों भेजा धमकी भरा ई-मेल?

पुलिस की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल एविडेंस की जांच से यह साफ हुआ कि यह धमकी भरा ईमेल किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उसी स्कूल की एक स्टूडेंट ने भेजा था. लड़की का मकसद सिर्फ इतना था कि इस धमकी के बाद स्कूल एक दिन के लिए बंद हो जाए और उसे क्लास अटेंड न करनी पड़े. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक लिंकेजेस की मदद से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई?

चूंकि आरोपी लड़की एक माइनर है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही पूरी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर स्टूडेंट्स द्वारा किए जाने वाले ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कारनामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिल्ली के स्कूलों में लगातार मिल रहे हैं फेक थ्रेट्स

यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्कूलों को इस तरह के फेक बॉम्ब थ्रेट मिलने का पुराना ट्रेंड रहा है. सितंबर 2026 में संस्कृति स्कूल, द ब्रिटिश स्कूल और नेवी चिल्ड्रेन स्कूल जैसे कई बड़े स्कूलों को भी ऐसे ही थ्रेट मिले थे, जिसके बाद तुरंत इवेक्यूएशन और चेकिंग करनी पड़ी थी. फरवरी 2026 में भी आर्मी पब्लिक स्कूल और एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को ऐसे मेल्स मिले थे.

पिछले सालों में भी आ चुके हैं ऐसे कई मामले

जुलाई 2025 में दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों और 3 कॉलेजों को ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें बिल्डिंग्स में विस्फोटक होने का दावा किया गया था. हालांकि, बाद में सारी चेकिंग के बाद ये थ्रेट्स पूरी तरह से फर्जी निकले. इसके अलावा मई 2024 में भी दिल्ली और नोएडा के 50 से ज्यादा स्कूलों को खाली करवाना पड़ा था क्योंकि ऐसा ही एक बॉम्ब थ्रेट ईमेल मिला था.

ये भी पढ़ें:- चाचा के घर से चुराया 15 तोला सोना, खरीदी महिंद्रा थार… फिर उन्हीं को पूजा में भी बुलाया, ऐसे खुली 19 साल के भतीजे की पोल!