दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, अब ₹2.5 लाख आय वाले परिवार भी होंगे पात्र

Delhi New Ration Card Application 2026: दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है. सरकार ने इस बार पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दी है. इससे पहले कई अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द किए गए थे, जिसके बाद अब करीब 8 लाख नए जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आधार सत्यापित बनाया है ताकि सही लोगों तक राशन सुविधा पहुंच सके. इच्छुक नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नए राशन कार्ड के लिए आवेदन 15 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया दिल्ली के e-District पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी.

कौन लोग कर सकते हैं आवेदन?

दिल्ली सरकार के अनुसार जिन परिवारों की सालाना आय ₹2.5 लाख तक है, वे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते राशन की सुविधा उपलब्ध कराना है.

सरकार Aadhaar आधारित सत्यापन के जरिए आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिल सके.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले दिल्ली के e-District पोर्टल पर जाना होगा. वहां लॉगिन करने के बाद Department of Food and Supplies सेक्शन में जाकर ‘Issuance of AAY/Priority Household Card’ ऑप्शन चुनना होगा.

इसके बाद परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की जानकारी भरनी होगी. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जा सकता है. आवेदन पूरा होने पर एक Application ID मिलेगी, जिसकी मदद से आवेदन की स्थिति बाद में ट्रैक की जा सकेगी.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

राशन कार्ड आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड जरूरी होगा. इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट Govt. of NCT Delhi द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है. यदि वर्तमान पता आधार कार्ड से अलग है, तो निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा. साथ ही एक अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें ये घोषित करना होगा कि परिवार किसी भी अपात्र श्रेणी में नहीं आता है.

अगर आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है या जानकारी चाहिए, तो नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की हेल्पलाइन 1967 पर संपर्क कर सकते हैं.