Home > उत्तर प्रदेश > Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन मौसम मेहरबान, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने बदली हवा; जानें अगले 4 दिनों का हाल

Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन मौसम मेहरबान, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने बदली हवा; जानें अगले 4 दिनों का हाल

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्लीवासियों को दूसरे दिन भी बारिश से राहत मिलेगी जबकि यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में बरसात का सिलसिला 3 से 4 दिन तक कायम रहने का अनुमान है.

By: Kajal Jain | Published: June 12, 2026 9:21:39 AM IST

Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन मौसम मेहरबान, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने बदली हवा; जानें अगले 4 दिनों का हाल
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अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और रोजाना की गर्मा-गर्मी से तंग आ चुके हैं तो खुश हो जाइए. आज 12 जून की शुरुआत ठंडी-ठंडी हवाओं से हो गई है लेकिन यह सिलसिला यहीं नही थमने वाला. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन मौसम अपनी मेहरबानी बरसाता रहेगा. और उत्तर भारत के ज्यादा इलाकों में चिलचिलाती धूप और लू से बड़ी राहत मिलती रहेगी. आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 12 जून को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है. जिसकी वजह से तापमान में 6 से 7 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल रही है. फिलहाल तो मौसम सुहाना हो गया है लेकिन अगले कुछ दिन तक मौसम की चाल कैसी रहने वाली है, यहां जानिए-

दिल्ली-NCR, वेस्ट यूपी को राहत

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में आने वाले ज्यादातर इलाकों के लिए गर्मी से राहत का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर और वेस्ट यूपी में 12 से 17 जून के बीच आंधी और बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर जारी रहेगा. इन इलाकों में बारिश ही नहीं गरज-चमक के साख तेज आधी-तूफान की आशंका है. इसलिए बाहर निकलने या घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें.

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कहां कब होगी बारिश? 

क्षेत्र/राज्य बारिश और आंधी का अनुमान (तारीख)
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ 13 से 17 जून
पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) 11-13 जून, 17 जून
पूर्वी राजस्थान 11-17 जून (धूल भरी आंधी+बारिश)
पश्चिमी राजस्थान 14-16 जून (धूल भरी आंधी+बारिश)
उत्तराखंड 12 जून को भारी बारिश, 13-15 जून 
हिमाचल प्रदेश 13 जून को अलर्ट, 14-16 जून लगातार

पहाड़ों में भी बारिश और एमपी में ओले की चेतावनी

अगर आप भी इस वीकेंड उत्तराखंड या हिमाचल के पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधानी के साथ ही घर से निकलें. क्योंकि उत्तराखंड में आज 12 जून को भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि मध्य प्रदेश में भी मौसम की चाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज 12 जून को ओलावृष्टि की चेतावानी जारी की जा चुकी है. छत्तीसगढ़ में 17 जून तक लगातार छिटपुट बौछारें गिरती रहेंगी.

अचानक क्यों बदला मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है जिसके असर से उत्तर-पश्चिम भारत में 13 जून तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि जैसे हालात बने हुए हैं.

मानसून एक्सप्रेस कहां तक पहुंची?

पूरे देश को दक्षिण-पश्चिम मानसून का बेसब्री से इंतजार रहता है. इन दिनों कुछ लोग नीलगिरी की पहाड़ियों में सैर पर निकल जाते हैं तो कुछ सहयाद्रि का आनंद लेते हैं. लेकिन वहां दाने से पहले दक्षिण-पश्चिम मानसून का हाल जान लीजिए. कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में झमाझम बारिश का अनुमान है.

मानसून आगे बढ़ते हुए बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों को कवर करते आगे निकल चुका है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की तरफ तेजी से कदम बढ़ा सकता है. यानी कुल मिलाकर जून का यह हफ्ता उत्तर भारत के लिए राहत की खबर लेकर आया है.

ये भी पढ़ें:-महिलाओं की मौज! सरकार सीधे बैंक खाते में भेजेगी ₹3,000; जानिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ में कैसे और कहां करना है अप्लाई!

Tags: delhi rainIMD rain alertIMD updateMonsoon 2026
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