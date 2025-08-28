Delhi-NCR Ka Mausam: अब दिखेगा बादलों का असली तांडव! Delhi-NCR में नहीं लौटेगी गर्मी? जानिए कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर

Delhi-NCR Weather: देश की राजधानी दिल्लीवालों के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अब गर्मी लौटने के कोई आसार नहीं हैं। जहाँ एक तरफ जुलाई से लेकर अगस्त तक राजधानी में बारिश का कहर देखने को मिला है। वहीँ सितंबर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। वहीँ अगर बात करें ठंड की तो मौसम विभाग का कहना है कि हल्की ठंड नवंबर से दस्तक देगी। वहीँ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि, इस बार देश से मानसून की विदाई देर से होने वाली है। आमतौर पर मानसून सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर से विदा हो जाता है। हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होने वाला।

सितंबर भी रहेगा कूल-कूल

वहीँ मौसम विभाग ने इसे लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके मुताबिक सितंबर के शुरुआती 10 दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ देशभर में हल्की से लेकर भारी बारिश तक की उम्मीद जताई गई है। साथ ही आपको बता दें, पिछले शनिवार से पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश देखी जा रही है। पूरे दिन बारिश हो रही है। वहीँ भारी बारिश होने की वजह से दिल्ली की सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

नहीं होगी मॉनसून की विदाई

मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी कि इस बार मानसून की विदाई इतनी जल्दी नहीं होने वाली। सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। सितंबर के शुरुआती 10 दिनों तक बारिश का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस बार जम्मू में 380 मिमी बारिश हुई है। कुल बारिश का आंकड़ा 900 मिमी तक पहुँच गया है। यानी इस बार जम्मू में दोगुनी बारिश हुई है।

