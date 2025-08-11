Home > देश > Delhi-NCR Weather: लुका छुपी खेल रहे बादल, क्या आज भी Delhi-NCR को भिगोने का है इरादा? जानिए मौसम विभाग का अनुमान

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है। जहाँ राजधानी में एक तरफ तेज बारिश हो रही है तो वहीँ दूसरी तरफ उमस से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली-एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। वहीँ इस समय राजधानी में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है ।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 07:10:22 IST

मौसम विभाग का कहना है कि, 11 अगस्त को आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार जारी रहेगी। इस दौरान राजधानी की कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 

कब होगी दिल्ली में अच्छी बारिश 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 11 अगस्त यानी सोमवार के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने नया पूर्वानुमान जारी किया है कि सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा। देखा जाए तो कल से तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही सोमवार से रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में मानसून कब दोबारा सक्रिय होगा और अच्छी बारिश लाएगा, इसे लेकर मौसम विज्ञानियों के अलग-अलग पूर्वानुमान सामने आ रहे हैं।

गाजा में मुसलमानों के खून से खेली जाएगी होली! नेतन्याहू के सुरक्षा कैबिनेट का बड़ा प्लान आया सामने, सुन सड़कों पर उतरे हजारों यहूदी

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि, 11 अगस्त से 12 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, रात और सुबह के समय दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चलेंगी। बीच-बीच में धूप भी आती-जाती रहेगी। तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है।

