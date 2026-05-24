अगले कुछ घंटे दिल्ली-NCR के लिए भारी, लू के बाद अब मंडरा रहा धूल भरे तूफान का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Dust Storm Alert: दिल्ली-NCR में अगले कुछ घंटों में एक बड़ा धूल भरा तूफ़ान आने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. पश्चिम से शुरू हुआ यह तूफ़ान अभी राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली-NCR क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है.

IMD ने खास तौर पर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. उम्मीद है कि अगले तीन घंटों में यह धूल भरा तूफ़ान शहर से टकराएगा. अनुमान है कि तूफ़ान दो घंटों के भीतर दिल्ली पहुंच जाएगा.

कहां-कहां आएगा तूफान?

यह तूफ़ान पश्चिमी क्षेत्र में शुरू हुआ और अभी दिल्ली-NCR की ओर बढ़ रहा है. अपने रास्ते में, इसके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गुज़रने की उम्मीद है. हवा की रफ़्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके चलते, आसमान में धुंध छा सकती है और विज़िबिलिटी काफ़ी कम हो सकती है.

AQI पर पड़ेगा असर

इस तूफ़ान का एक और बड़ा असर होने की भी उम्मीद है: हवा की गुणवत्ता (AQI) में गिरावट. धूल भरी हवा में सांस लेना पहले से ही मुश्किल है; AQI में और गिरावट से दिल्ली के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. अभी तक, तूफ़ान ने पश्चिम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और तेज़ी से दिल्ली-NCR की ओर बढ़ रहा है.

दिल्ली भीषण लू की चपेट में

रविवार को, दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3.4 डिग्री ज़्यादा है. IMD ने अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लू की स्थिति और तेज सतही हवाओं की चेतावनी दी गई है.

पिछले कुछ दिनों से, दिल्ली-NCR में तापमान लगातार 40 डिग्री के निशान से ऊपर बना हुआ है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गर्मी और तेज हवाओं का मिला-जुला असर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है.