Ganga Canal Closed: त्योहारों के बीच पानी का संकट! दिल्ली-NCR से हरिद्वार तक गंग नहर बंद; आखिर कब मिलेगी राहत?

Delhi NCR Water Supply Disruption: त्योहार के बीच दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है. हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंग नहर को वार्षिक मरम्मत कार्यों के लिए 18 दिनों तक बंद किया गया है. इस बंदी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों के साथ दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है. पीने के पानी की आपूर्ति से लेकर खेतों की सिंचाई तक, लोगों को वैकल्पिक जल स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक पानी का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी होगा.

8 नवंबर तक बंद रहेगी गंग नहर

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सालाना मेंटेनेंस के तहत अपर गंग नहर में पानी का बहाव रोक दिया है. यह नहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए पानी का एक जरूरी सोर्स है. तय शेड्यूल के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात को नहर को फिर से खोला जाना है.

इस दौरान, नहर की सफाई और मरम्मत से जुड़े कई काम किए जाएंगे. इनमें नहर के नीचे जमा गाद निकालना, पुलों की मरम्मत करना, नहर की दीवारों को पेंट करना और सिंचाई के लिए बने नालों और नालियों की मरम्मत करना शामिल है. इसके अलावा, पानी के बहाव को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटर का भी ध्यान रखा जाएगा.

दिल्ली-NCR और UP के किन इलाकों पर पड़ेगा असर?

गंग नहर बंद होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में पानी की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के 15 से ज़्यादा जिलों में भी पानी की उपलब्धता पर असर पड़ने की संभावना है. जब नहर में पानी का बहाव रुकेगा, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पानी के दूसरे सोर्स इस्तेमाल करने होंगे. कई इलाकों में पानी की ज़रूरतें रिन्यूअल कुओं और ट्यूबवेल से पूरी की जा सकती हैं. हालांकि, असली असर लोकल वॉटर सप्लाई सिस्टम और मौजूद ग्राउंडवॉटर पर निर्भर करेगा.

ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पानी का बेवजह इस्तेमाल न करें और ज़रूरत के हिसाब से इसे स्टोर करें. जिन इलाकों में पानी की सप्लाई पहले से ही कम है, वहां रहने वाले लोगों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए.

किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

गंगा नहर बंद होने का असर सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा. सिंचाई के लिए नहर के पानी पर निर्भर किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान खेतों में पानी पहुंचाने के लिए दूसरे इंतज़ाम करने होंगे. अगर समय पर सिंचाई नहीं हुई, तो फसल की देखभाल पर असर पड़ सकता है.

साथ ही, हरिद्वार में नहर बंद होने को लेकर व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है. उनका मानना ​​है कि पानी की उपलब्धता और नहाने के इंतज़ाम पर असर पड़ने से हरकी पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर असर पड़ सकता है, जिसका असर लोकल बिज़नेस पर भी पड़ेगा.

हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

गंग नहर बंद होने के बावजूद हरिद्वार में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए दूसरे इंतजाम किए गए हैं. सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान हरकी पैड़ी पर करीब 200 क्यूसेक पानी देने का प्लान है. इसके लिए भागीरथी पॉइंट से पानी सप्लाई किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर भीमगोड़ा बैराज के लिंक चैनल से पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है.

इसके अलावा, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है. अभियान के तहत शहर, गंगा घाटों, धार्मिक स्थलों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड समेत कई जगहों पर सफाई का काम किया जाएगा.