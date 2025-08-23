Home > देश > Delhi NCR Rain Latest Update: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम… बारिश से दरिया बना दिल्ली-NCR, ऑफिस से लौट रहे लोगों का बढ़ाया सिरदर्द

Delhi NCR Rain Latest Update: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम… बारिश से दरिया बना दिल्ली-NCR, ऑफिस से लौट रहे लोगों का बढ़ाया सिरदर्द

Delhi NCR Traffic Advisory: कई जगहों पर जलभराव की वजह से जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। सड़क पर जाम के कारण लोग अपने वाहनों में रेंगते नजर आए। चंद मिनटों का सफर इस समय घंटों का दिखाई दे रहा है।

August 23, 2025

Delhi NCR Rain Latest Update(दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह लोग ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं)
Delhi NCR Rain Latest Update(दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह लोग ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं)

Delhi NCR Traffic Advisory: राजधानी दिल्ली और NCR में आज शनिवार (23 अगस्त) दोपहर से मूसलाधार बारिश जारी है। दिल्ली से लेकर नोएडा, गुरुग्राम से लेकर सोनीपत और गाजियाबाद तक बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि, शाम को ऑफिस से घर लौट रहे लोगों के लिए यह बारिश मुसीबत भी लेकर आई। कई जगहों पर जलभराव की वजह से जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। सड़क पर जाम के कारण लोग अपने वाहनों में रेंगते नजर आए। चंद मिनटों का सफर इस समय घंटों का दिखाई दे रहा है। 

अगले 3 घंटे और भी खतरनाक

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक बारिश ऐसे ही जारी रहने वाली है। बताया गया कि दिल्ली हो या उसके आसपास के शहर गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, हर जगह कम से कम 8 से 9 बजे तक ऐसी ही बारिश जारी रहेगी।

तापमान में भारी गिरावट

मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तेज़ हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना है, इसलिए घरों और वाहनों में सुरक्षित रहना ज़रूरी है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ट्रैफ़िक और स्थानीय जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

