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दिल्ली-NCR में Ola-Uber और डिलीवरी वालों के लिए बड़ा झटका, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर लगेगा बैन! जानें नियम

Haryana सरकार ने 2026 से Ola-Uber और डिलीवरी कंपनियों की नई पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है. अब केवल EV और CNG वाहन ही शामिल होंगे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 19, 2026 11:35:35 AM IST

दिल्ली-NCR में Ola-Uber और डिलीवरी वालों के लिए बड़ा झटका, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर लगेगा बैन! जानें नियम


अगर आप रोजाना Ola, Uber से सफर करते हैं या फिर Swiggy, Zomato, Amazon और Flipkart से ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है. हरियाणा सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जो आने वाले समय में दिल्ली-एनसीआर के ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है.

Haryana सरकार ने कैब और डिलीवरी कंपनियों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई गाड़ियों को इन कंपनियों के बेड़े में शामिल करने पर रोक लगाई जाएगी. सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है.

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 2026 से लागू होगा नया नियम

सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 के बाद कैब एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियों और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी फ्लीट में केवल CNG, इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहन ही जोड़ सकेंगे.

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा के दूसरे एनसीआर जिलों में देखने को मिलेगा. अब नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को कंपनियों में ऑनबोर्ड करने की अनुमति नहीं होगी.

 ऑटो और कैब के लिए भी बदले नियम

सरकार ने साफ कर दिया है कि एनसीआर क्षेत्रों में अब केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को ही नए बेड़े में शामिल किया जा सकेगा. यानी धीरे-धीरे सड़कों पर पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी.

इस कदम को वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है. खासकर दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर दे रही है.

 यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम

सरकार ने सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि यात्रियों और ड्राइवर्स की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा है. नए नियमों के तहत सभी कैब और डिलीवरी वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, फर्स्ट-एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी होगा.

इसके अलावा कंपनियों को 24×7 कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर भी बनाना होगा, ताकि यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके. ड्राइवर और वाहनों का रिकॉर्ड भी डिजिटल तरीके से सत्यापित किया जाएगा.

 ड्राइवर्स और यात्रियों को मिलेगा इंश्योरेंस कवर

नए नियमों के तहत सरकार ने इंश्योरेंस को भी अनिवार्य बना दिया है. अब कंपनियों को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवर देना होगा.

वहीं ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देना जरूरी होगा. इससे दुर्घटना या आपात स्थिति में ड्राइवर्स और यात्रियों दोनों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

Tags: Delhi NCR Petrol Diesel Cab BanHaryana Cab Aggregator Rules 2026
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