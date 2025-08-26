Delhi-NCR Weather: दिल्ली में यूं ही सुहाना रहेगा मौसम, Delhi-NCR में झमाझम बरसेंगे बदरा; IMD का अलर्ट

Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्ली का मैसम लगातार सुहाना हो गया है। ऐसा इसलिए क्यूंकि प्रदेश में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। वहीँ, सोमवार को भी राजधानी में बादलों की लुकाछिपी देखने को मिल रही है। इस दौरान कई मंदी तो कहीं भारी बारिश देखने को मिल रही है। जिसके चलते मौसम सुहावना हो गयाऔर भी खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो कि मंगलवार को भी ज़्यादातर जगहों पर हल्की बारिश का एक-दो दौर जारी रह सकता है। इससे उमस भरी गर्मी का असर कम होगा।

कैसा रहेगा तापमान

सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री कम 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 88 प्रतिशत के बीच रहा। जहाँ तक बारिश की बात है, सफदरजंग बीच पर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 1.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।

हल्की-हल्की पड़ेंगी बौछारे

मौसम विभाग का कह कहना है कि मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। ज़्यादातर जगहों पर एक-दो दौर की हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीँ इस दौरान न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर, बारिश के असर से दिल्ली की हवा लगातार साफ़ बनी हुई है। वहीँ मौसम विभाग कका कहना है कि कई दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है।

