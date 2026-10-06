Delhi Earthquake: दिल्ली-NCR में भूकंप के झटकों से मचा हड़कंप, घरों से बाहर निकले लोग; कहां-कहां दिखा असर?

Delhi NCR Earthquake: दिल्ली-NCR में मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप तक़रीबन 10:25 PM पर आया. झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. भूकंप के झटके के बाद, लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए.

बता दें कि, इस भूकंप के झटके उत्तराखंड के सभी जिलों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र खाडून लगा गावली से 22 km दूर था. 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया.

पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए. उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, मंगलवार रात 10:23:13 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में 4.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया.

EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026

भूकंप का सेंटर ज़मीन से 13 किलोमीटर नीचे था. उत्तराखंड के अलावा दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए.